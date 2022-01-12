Инфляция в РФ с 1 по 10 января в годовом выражении разогналась до 8,6%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 1 по 10 января 2022 года (из-за праздников получился более длинный отрезок времени, чем обычный недельный) составила 0,56%, сообщил в среду Росстат. Из среднесуточных цифр и данных за начало прошлого года следует, что годовая инфляция в РФ ускорилась на 10 января до 8,61% с 8,39% на конец декабря.

Ускорение роста цен в начале января 2022 года (в конце декабря цены росли примерно по 0,3% в неделю) было ожидаемым (объясняется как более длинным периодом мониторинга, так и индексацией с 1 января тарифов на транспорт), но скачок цен оказался больше, чем в начале 2021 года.

Среднесуточный рост цен за десять дней января 2022 года, по данным Росстата, составил 0,056% тогда как за аналогичный период января 2021 года - лишь 0,036%.

Таким образом, надежды на то, что годовая инфляция могла пройти пик в ноябре-декабре 2021 года на уровне 8,4% опять не сбылись (до этого рассчитывали на прохождение пика по годовой инфляции в октябре).

Росстат в среду даже выпустил специальный комментарий, посвященный росту цен за первый десять дней января.

"Причины роста индекса потребительских цен (ИПЦ) с 1 по 10 января 2022 года: в наибольшей степени на оценку ИПЦ повлияло удорожание услуг, в частности, городского транспорта. Проезд в метро в среднем подорожал на 8,5% (доля - 0,1%), трамвае - на 7,9% (доля - 0,1%), троллейбусе - на 6,7% (доля - 0,1%), городском автобусе - на 4,8% (доля - 0,4%)", - говорится в сообщении Росстата.

"Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов выросла на 1,6% (доля - 0,2%); стоимость поездок на отдых в Турцию увеличилась на 1,3% (доля - 0,2%). Среди продовольственных товаров в наибольшей степени выросли цены на овощи и фрукты, в том числе на огурцы - на 7,4% (доля - 0,5%), помидоры - на 6,7% (доля - 0,5%), капусту белокочанную - на 6,0% (доля - 0,1%), бананы - на 3,8% (доля - 0,3%). Среди непродовольственных товаров наиболее заметно подорожали новые легковые автомобили отечественные - на 1,9% (доля - 0,8%) и иностранных марок - на 1,1% (доля - 2,7%), дизельное топливо - на 0,7% (доля - 0,2%) и бензин - на 0,4% (доля - 4,2%)", - отмечается в сообщении.

За период с 1 по 10 января также существенно выросли цены на макаронные изделия - на 1,0%, сливочное масло и гречку - на 0,8%, сахарный песок - на 0,7%.

Росстат также напомнил, что с 2022 года изменил методику расчета еженедельной оценки индекса потребительских цен, которая теперь рассчитывается по тому же алгоритму, что и месячный ИПЦ, - по формуле Ласпейреса. При этом регистрация розничных цен и тарифов будет осуществляться в пятницу (а не в понедельник). "Это позволяет учесть цены на продовольственных рынках, не работающих в понедельник (36% от всех рынков, попадающих в мониторинг Росстата), а также ярмарок выходного дня, начинающих работу в пятницу", - поясняют в Росстате.

Как сообщалось, Банк России 17 декабря ожидаемо принял решение повысить ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов - с 7,5% до 8,5%. Таким образом, ставка за год удвоилась: на последнем заседании в декабре 2020 года ЦБ оставил ее без изменений на уровне 4,25%.

При этом ЦБ, с одной стороны, в сигнале о будущей направленности ДКП сохранил ярко выраженную ястребиную окраску: регулятор по-прежнему "допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях". С другой стороны, впервые с июля возможное повышение ставки упоминается в единственном числе - в сентябре и октябре регулятор использовал множественное.

Впрочем, действительно ли это значимое смягчение тональности - утверждать сложно, так как на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что единственное число в новом заявлении вовсе не исключает множественного числа в повышении ставки в 2022 году.

ЦБ при этом сохранил свой прогноз по инфляции на 2022 год в интервале 4-4,5%.

Прогноз правительства РФ по инфляции в 2022 году равен 4,0%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции на 2022 год значительно выше и равняется 5,1%.