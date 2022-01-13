Минтруда ждет роста на 70% спроса на IT-специалистов в ближайшие 10 лет

Рост доли пожилого населения вызовет развитие сферы услуг и медицины

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В ближайшие 10 лет на рынке труда вырастет потребность в специалистах IT-сферы, индустрии гостеприимства и развлечений, а также науки и здравоохранения, прирос специалистов в сфере IT в ближайшие 8-10 лет составит около 70%, заявил на XIII Гайдаровском форуме глава Минтруда Антон Котяков.

"Сейчас, четко осознавая и понимая, что определенное давление на рынке труда существует, и анализируя те тенденции, которые складываются на рынке труда, мы уже четко видим те сферы, те отрасли-драйверы, которые будут расти и в ближайшие 10 лет будут вовлекать все большее количество граждан для работы в свою нишу", - рассказал он. Кроме IT-индустрии, сферы гостеприимства, индустрии развлечений и наука, он назвал также строительство и социальную сферу.

В IT-сфере "мы видим, что прирост специалистов потребуется в ближайшие 8-10 лет порядка 70%, индустрии гостеприимства - порядка 35%", добавил министр.

Говоря в целом о рынке труда, министр отметил, что в ближайшей перспективе он изменится. Так, в горизонте до 2030 года число граждан 65+ увеличится по прогнозам с 23 млн до 30 млн человек, что, в свою очередь, вызовет развитие социальной сферы, сферы услуг и здравоохранения.

Одновременно в ближайшее время ожидается снижение числа граждан, которые находятся "в самой активной экономической фазе - от 30 до 44 лет".

Кроме того, как отметил Котяков, "однозначное давление на рынок труда формирует и роботизация, искусственный интеллект, интернет, облачные технологии. Все это приводит к росту производительности труда. И мы четко понимаем, что в ближайшей перспективе, в среднесрочной перспективе, порядка 9 млн рабочих мест будет охвачено именно существенным ростом производительности в тех сферах, где это производство осуществляется".