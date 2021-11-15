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Дума попросила ЦБ учесть влияние демографии и COVID-19 на ДКП

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ стоит больше внимания уделять демографическим процессам в обществе, на которые повлиял COVID-19. Речь идет об избыточной смертности и цифровой миграции. Оба эти фактора могут оказать влияние на ДКП, говорится в совместном заключении трех комитетов финансово-экономического блока Госдумы.

Совместное заключение трех комитетов (по финансовому рынку, по бюджету, по экономике) на подготовленные ЦБ "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов" опубликовано на сайте парламента.

"Что касается демографических трендов, то в документе следует принимать во внимание влияние избыточной смертности из-за COVID-19 на рынок труда и совокупный спрос, а также снижение численности рабочей силы и старение населения, выход на пенсию в более старшем возрасте, негативную динамику миграционного прироста на инфляцию, проинфляционные факторы, инфляционные ожидания, потенциал роста российской экономики и работу всех каналов трансмиссионного механизма ДКП в целом", - говорится в заключении.

Комитеты отмечают, что в условиях возрастающих внешних шоков и структурной перестройки мировой экономики в сторону цифровизации наблюдаются существенные изменения в структуре спроса и предложения на рабочую силу в России: "Наблюдаемые сдвиги в занятости и безработице, вызванные пандемией, могут принять перманентные формы. Это приведет к появлению существенной доли незанятого населения и сложностям с перераспределением факторов производства между отраслями экономики, что будет ограничивать экономический рост и невыполнение целей по инфляции".

Последствия более высокого уровня структурной безработицы для условий проведения ДКП, по мнению комитетов, заслуживают дополнительного изучения.

"Рассматриваемые факторы было бы целесообразно дополнить еще одним - цифровой миграцией (дистанционной работой российских резидентов в иностранных компаниях за рубежом и наоборот), технологические возможности, спрос и предложение которой резко возросли в период пандемии", - говорится в заключении.

Госдума ЦБ РФ Коронавирус

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