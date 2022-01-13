Татарстан потерял за год 30 млрд рублей из-за отмены льгот на добычу высоковязкой нефти

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Татарстан в 2021 году потерял около 30 млрд рублей доходов из-за отмены налоговых льгот по сверхвязким и выработанным месторождениям, сообщил на Гайдаровском форуме президент республики Рустам Минниханов.

"Обидно, когда по прошлому году мы потеряли порядка 30 млрд из-за того, что высоковязкую нефть приравняли к классической нефти. Тепловым методом мы добываем, а налоги платим, как будто добываем классическим методом. Но нас не услышали. Наш бюджет потерял налог на прибыль, а нефтяная компания потеряла свою инвестиционную составляющую", - сказал он.

Нефть в Татарстане добывают ПАО "Татнефть" и около 30 малых нефтяных компаний.

Закон об отмене льгот по сверхвязким и выработанным месторождениям был принят осенью 2020 года, при этом было предложено перевести их на режим налога на добавленный доход (НДД), однако в итоговом варианте перевод на НДД был принят только для выработанных месторождений. В "Татнефти" еще в сентябре 2020 года выражали удивление в связи с отменой льгот для затратной добычи сверхвязкой нефти, но выражали надежду, что удастся договориться о компромиссе.

В марте "Татнефть" в годовом отчете по МСФО признала обесценение своих активов, связанных с разработкой месторождений сверхвязкой нефти, на 1,3 млрд рублей.

Минфин обещал до конца 2021 года разработать параметры НДД для сверхвязкой нефти с тем, чтобы ввести их в действие с 2024 года.

"Татнефть" и "ЛУКОЙЛ" ведут диалог с Минфином и другими ведомствами, при этом Минфин настаивает, что возвращение льгот по добыче сверхвязкой нефти должно произойти с 2024 года, компании же полагают, что нужно сделать это как можно раньше, чтобы увеличить добычу, говорил помощник генерального директора по корпоративным финансам "Татнефти" Василий Мозговой в ходе телеконференции в ноябре 2021 года. "По сути, мы сейчас обсуждаем, что это может заработать с 2023 года", - отмечал Мозговой.