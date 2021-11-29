"Татнефть" отложила принятие стратегии до 2030 года на весну

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Принятие обновленной стратегии развития "Татнефти" до 2030 года отложено на весну, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, работа затянулась из-за необходимости проработать нефтегазохимическую составляющую документа.

Ранее в корпоративной газете компании "Нефтяные вести" сообщалось, что "Татнефть" планирует принять обновленную стратегию до конца 2021 года.

В пресс-службе НК "Интерфаксу" сообщили, что намерены осветить вопросы актуализации стратегии в ходе вебинара по итогам третьего квартала 2021 года, который состоится 30 ноября.

Стратегия "Татнефти" до 2030 года была принята в сентябре 2018 года. В конце 2020 года компания заявила о планах актуализировать документ на фоне существенных изменений рынка, вызванных, в том числе, пандемией коронавируса.

В утвержденной Стратегии-2030 "Татнефть" предусматривала три сценария роста капитализации. Базовый - при цене на нефть в $61 за баррель и курсе 75 рублей за доллар предполагал рост капитализации до $36 млрд. При сценарии низких цен на нефть ($52 за баррель и 80 руб. за доллар) компания видела свою стоимость к этому рубежу на уровне $31 млрд, при сценарии высоких цен ($78 за баррель и 73 руб. за доллар) - $50 млрд.

Объем инвестиций до 2030 года оценивался в рекордные для компании 1,2 трлн рублей. В разведку и добычу предполагалось инвестировать 799 млрд рублей. Пик инвестиций должен быть прийтись на 2021 год.

К 2030 году "Татнефть" собиралась увеличить добычу нефти до 38,4 млн тонн при 100%-м восполнении запасов. Предполагалось, что основная часть добытой нефти - 31,4 млн тонн - придется на традиционную нефть, добываемую в Татарстане. Еще 1,5 млн тонн должно быть добыто вне республики, в том числе 1,4 млн тонн на месторождениях в Ненецком автономном округе, а 2,1 млн тонн - это сверхвязкая нефть. Однако эти цели не учитывали возможные ограничения в рамках ОПЕК+.