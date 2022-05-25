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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:34

"Мираторг" рассчитывает сэкономить на импортозамещении в производстве кожи

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Агропромышленный холдинг "Мираторг", один из ведущих производителей мяса в России, заменит импортные материалы в кожевенном производстве на отечественные аналоги. В результате в этом году будет сэкономлено 14,2 млн рублей, сообщила пресс-служба холдинга.

"Цель программы - снизить зависимость от импорта и сократить влияние логистических издержек на себестоимость продукции. Кожевенный завод выпускает автомобильный, мебельный, обувной, ременной и подкладочный краст. После модернизации, проведенной в начале 2022 года, его производственная мощность увеличилась до 135 тыс. кв. метров краста в месяц", - уточнили в компании.

В производстве кожи применяется большое количество химических материалов, значительная часть из них - европейских химических компаний.

"В рамках программы импортозамещения с апреля "Мираторг" заменил антиборушистый материал импортного производства в отмочно-зольных процессах на отечественный аналог. Ранее вместо импортного диспергирующего материала для проведения красильно-жировальных процессов стал использовать российский", - говорится в пресс-релизе.

Помимо этого, технологи проработали замену зарубежных обезжиривающих материалов на аналоги российского производства и уже частично применяют их. Кожевенный завод готов полностью перейти на использование отечественных обезжиривающих материалов, если производители обеспечат необходимый объем поставки. Кроме того, ведется работа по замене импортных акрилатов, жирующих материалов и наполнителей, которые составляют порядка 30% в себестоимости кожевенной продукции, на материалы российских химических компаний.

"Важно, что кожевенный завод использует базовое сырье собственного производства. Шкуры поступают с мясоперерабатывающего комплекса вблизи завода, что существенно экономит затраты на логистику и повышает качество сырья, так как оно минует этап консервации. Технологи компании продолжат прорабатывать аналоги материалов для обработки, чтобы поддерживать выпуск качественной продукции на уровне мировых стандартов в необходимом объёме", - заявили в "Мираторге".

Инвестиции холдинга в завод составили 3,5 млрд рублей.

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году. В структуру холдинга входят зерновые компании, комбикормовые заводы, элеваторы, свиноводческие комплексы, мясоперерабатывающие предприятия, торговая сеть. Производство на них организовано по принципу "от поля до прилавка". Владельцами являются Виктор и Александр Линники.

Мираторг Виктор Линник Александр Линник
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