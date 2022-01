Индексы США снизились вслед за акциями технологических компаний

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились в четверг вслед за котировками акций технологических компаний.

Наиболее существенное снижение цен среди компаний, входящих в расчет Dow Jones Industrial Average, показали бумаги Microsoft Corp. - на 4,2%, Salesforce.com Inc. - на 3,9% и Apple Inc. - на 1,9%. Кроме того, подешевели бумаги Intel Corp. - на 1,4% и Cisco Systems Inc. - на 1%.

Внимание инвесторов переключилось с данных о рекордно высокой инфляции на начинающийся сезон отчетности за четвертый квартал, сообщает MarketWatch. Одними из первых в пятницу опубликуют финансовые результаты сразу несколько крупных банков, включая Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo. Котировки акций Citi в четверг выросли на 0,7%, JPMorgan - опустились на 0,1% и Wells Fargo - на 0,7%.

Рынок ожидает снижения инфляции в 2022 году, отмечает глава отдела стратегий на рынке акций Saxo Bank Питер Гарнри. Но, по его словам, у трейдеров нет определенности в том, насколько ослабнут темпы роста цен.

"Американские акции в настоящее время находятся в торговом диапазоне", из которого его могут вывести только "существенные сюрпризы или прорыв доходности десятилетних US Treasuries", полагает эксперт.

"Возможно, сезон отчетности принесет некоторую долгожданную нормализацию на рынки после периода страха и спекуляций", - отметил старший рыночный аналитик Oanda Крейг Эрлам.

Цены производителей в США (индекс PPI) в декабре увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные министерства труда страны. За год скачок составил 9,7%.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем первого показателя на 0,4% и второго - на 9,8%, сообщает Trading Economics.

Темпы роста индекса PPI замедлились по сравнению с 0,9% в ноябре, что может являться признаком начала ослабления и потребительской инфляции в ближайшее время, отмечают эксперты.

Менее волатильный индикатор без учета цен продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) в прошлом месяце поднялся на 0,5% относительно ноября и на 8,3% в годовом выражении. Эксперты ожидали роста соответственно на 0,5% и на 8%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 23 тыс. - до 230 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Это максимальный показатель с середины ноября 2021 года. Аналитики в среднем ожидали сокращения до 200 тыс.

Delta Air Lines получила убыток в четвертом квартале из-за новой волны коронавируса и отмены рейсов, однако выручка компании превзошла прогнозы рынка. Котировки акций одной из крупнейших в США авиакомпаний по итогам торгов увеличились на 2,1%.

Цена бумаг KB Home взлетела на 16,5% после того, как строительная компания получила по итогам минувшего квартала прибыль выше ожиданий.

Между тем стоимость Coinbase Global упала на 2,8%. Оператор второй по величине криптовалютной биржи в мире объявил о планах приобрести площадку для операций с криптовалютными деривативами FairX.

Акции AMC Entertainment рухнули в цене на 9,1% на новости о том, что главный исполнительный директор оператора сети кинотеатров Адам Арон на этой неделе продал очередной пакет акций компании, реализовав бумаги на сумму $7,1 млн.

Dow Jones Industrial Average в четверг опустился на 176,7 пункта (0,49%) - до 36113,62 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 за день уменьшилось на 67,32 пункта (1,42%) - до 4659,03 пункта.

Индекс Nasdaq Composite упал по итогам сессии на 381,58 пункта (2,51%), составив на закрытие 14806,81 пункта.