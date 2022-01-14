Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,6%

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу коррекционным ростом цен blue chips после обвала накануне из-за геополитики, индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,6%, при этом лидируют в росте акции "Северстали".

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3698,16 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2%.

Доллар стоит 76,33 рубля (+0,07 рубля).

Подорожали акции "Северстали" (+2%), "Норникеля" (+1,7%), "Аэрофлота" (+1,5%), ВТБ (+1,5%), "МТС" (+1,3%), "Магнита" (+1,1%), "РусГидро" (+1,1%), "Газпрома" (+1%), "НОВАТЭКа" (+1%), Сбербанка (+0,9% и +1,3% "префы"), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,9%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,8%), "Роснефти" (+0,8%), "ММК" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "Татнефти" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%).

В американском Сенате отклонили законопроект о новых санкциях в связи с "Северным потоком 2", предложенный сенатором-республиканцем от штата Техас Тедом Крузом. Законопроект на голосовании не набрал необходимого для одобрения количества голосов.

Подешевели расписки OZON (-3,1%), акции "Яндекса" (-1,9%), UC Rusal (-0,4%), расписки TCS Group (-0,3%), бумаги АФК "Система" (-0,1%).

Главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников полагает, что поток новостей об отсутствии прогресса по разрешению геополитической напряженности между Россией и странами Запада привел к резкому падению рынка в четверг. На рост странового риска также отреагировал ослаблением рубль.

Тем не менее, в пятницу возможен отскок индекса МосБиржи к отметке 3700 пунктов ввиду его перепроданности и фактора пятницы, когда многие инвесторы закрывают свои позиции. Поддержку российскому рынку акций может оказать старт сезона отчетности в США, от которого консенсус ожидает позитивных новостей.

Вместе с тем, произошло заметное ухудшение технической картины по индексу МосБиржи, затуманивающие ближайшие перспективы рынка: в случае продолжения падения на графике индекса может сформироваться фигура "мертвый крест" (50-дневная средняя пересечет сверху 200-дневную среднюю), что может открыть пространство для развития нисходящего движения с целью 3450-3500 пунктов, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, переговоры России с НАТО по безопасности привели лишь к новому столкновению позиций сторон и не помогли разрядить обстановку, что заставляет инвесторов уходить от риска. В РФ при этом заявили, что пока не видят поводов для нового раунда обсуждений - негативно для акций и рубля ввиду увеличения санкционных рисков. Российская сторона, по словам главы МИДа Лаврова, на следующей неделе ждет письменного ответа НАТО и США на сделанные предложения по гарантиям безопасности. Снизить градус напряженности в подобных условиях могло бы лишь смягчение тона какой-либо из стран.

Индексы МосБиржи и РТС ушли в четверг ниже поддержек 3750 и 1585 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), отменив поступивший ранее на неделе позитивный сигнал. Теперь технические факторы говорят о повышенных рисках тестирования отметок 3600 и 1500 пунктов в ближайшие сессии. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 3590-3750 пунктов, считает аналитик.

В США индексы акций накануне снизились на 0,5-2,5%, лидировал Nasdaq (-2,5%) на упавших бумагах технологических компаний.

Внимание инвесторов переключилось с данных о рекордно высокой инфляции на начинающийся сезон отчетности за четвертый квартал, сообщает MarketWatch. Одними из первых в пятницу опубликуют финансовые результаты сразу несколько крупных банков, включая Citigroup, JPMorgan и Wells Fargo.

По данным Минтруда США, цены производителей в США (индекс PPI) в декабре увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца и на 9,7% в годовом выражении. Аналитики в среднем прогнозировали подъем первого показателя на 0,4% и второго - на 9,8%, сообщает Trading Economics.

Темпы роста индекса PPI замедлились по сравнению с 0,9% в ноябре, что может являться признаком начала ослабления и потребительской инфляции в ближайшее время, отмечают эксперты.

Менее волатильный индикатор без учета цен продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) в прошлом месяце поднялся на 0,5% относительно ноября и на 8,3% в годовом выражении. Эксперты ожидали роста соответственно на 0,5% и на 8%.

В пятницу в Азии также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,8%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 топчется на уровне четверга).

На нефтяном рынке цены в пятницу также продолжают медленно сползать вниз, выпуская пар после публикации в США данных Минэнерго о недельной динамике запасов сырья в стране.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 07:01 МСК составила $84,31 за баррель (-0,2% и -0,2% в четверг), февральская цена WTI - $81,79 за баррель (-0,4% и -0,6% накануне).

Доклад Минэнерго США, опубликованный в среду, показал рост коммерческих запасов бензина в стране на 7,96 млн баррелей за неделю, завершившуюся 7 января. Аналитики в среднем ожидали, что показатель увеличится более скромными темпами - на 2,75 млн баррелей нефти. Данные также показали, что запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,55 млн баррелей, при прогнозах уменьшения на 1,85 млн баррелей.