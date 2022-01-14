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Тариф "Платона" с 1 февраля проиндексируют на 20 коп., до 2,54 руб./км

Рост будет вдвое выше прогноза

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Тариф госсистемы взимания платы с грузовиков массой более 12 тонн за проезд по федеральным автодорогам "Платон" с 1 февраля 2022 года будет проиндексирован на 20 копеек: с текущих 2,34 руб./км до 2,54 руб./км, сообщило Федеральное дорожное агентство (Росавтодор).

Ведомство напоминает, что фактический размер платы рассчитывается ежегодно в период с 10 по 20 января с учетом данных Росстата об индексе потребительских цен за предыдущий год.

В середине июля 2021 года Росавтодор публиковал плановый прогноз индексации, в соответствии с которым в феврале 2022 года предполагалось повышение тарифа "Платона" лишь на 10 коп., до 2,44 руб./км.

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Индексация тарифа госсистемы "Платон" в утвержденном формате, с публикацией его прогнозной величины за полгода, производится с 2019 года и учитывает проработанную Минтрансом РФ совместно с грузоперевозчиками программу предсказуемости изменения размера платы.

На сегодняшний день в "Платоне" зарегистрировано более 1,5 млн грузовиков массой более 12 тонн, принадлежащие более чем 700 тыс. грузоперевозчиков.

За время работы госсистемы в Федеральный дорожный фонд поступило более 159 млрд руб., включая взысканные Ространснадзором штрафы с грузоперевозчиков-нарушителей. Средства направляются на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения, подчёркивают в Росавтодоре.

Оператором госсистемы взимания платы с грузовиков "Платон" является ООО "РТ-Инвест Транспортные системы" (РТИТС).

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", РТИТС на 50% принадлежит АО "РТ-Инвест" (в нем 35% - у ООО "Царицын Капитал", единственным владельцем которого являлся Андрей Шипелов; еще 25,01% - у ГК "Ростех"; оставшиеся 39,99% - у председателя совета директоров "РТ-Инвеста" Сергея Скворцова). Другими совладельцами РТИТС являются Игорь Ротенберг (23,5%), Андрей Шипелов (19%) и Антон Замков (7,5%).

Платон

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