Тариф "Платона" может быть повышен с февраля до 2,44 руб. за км

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Тариф системы "Платон" по взиманию платы с грузовиков массой более 12 тонн за проезд по федеральным трассам с 1 февраля 2022 года может быть проиндексирован на 10 копеек за километр: с текущих 2,34 рубля з километр до 2,44 рубля, следует из опубликованного в пятницу прогноза Росавтодора.

Ведомство ранее обязалось планово извещать перевозчиков о грядущем повышении тарифа за полгода до этой индексации.

Фактический размер индексации опубликуют на сайте Росавтодора в период с 10 по 20 января 2022 года после публикации Росстатом индекса потребительских цен за 2021 год. Такой формат индексации производится с 2019 года и учитывает проработанную Минтрансом и грузоперевозчиками программу предсказуемости изменения размера платы, отмечается в сообщении Федерального дорожного агентства.

Сейчас в "Платоне" зарегистрировано более 1,512 млн грузовиков массой более 12 тонн. Они принадлежат более чем 658 тысячам компаний.

За время работы госсистемы "Платон" в Федеральный дорожный фонд поступило более 152 млрд рублей, включая взысканные Ространснадзором штрафы с грузоперевозчиков-нарушителей. Эти деньги идут на капитальный ремонт федеральных трасс, подчеркивают в Росавтодоре.

Плату с дальнобойщиков взимает ООО "РТ-Инвест Транспортные системы" (РТИТС).

РТИТС на 50% принадлежит АО "РТ-Инвест" (в нем 35% - у ООО "Царицын Капитал", единственным владельцем которого являлся Андрей Шипелов; еще 25,01% - у ГК "Ростех"; оставшиеся 39,99% - у председателя совета директоров "РТ-Инвеста" Сергея Скворцова). Другими совладельцами РТИТС являются Игорь Ротенберг (23,5%), Андрей Шипелов (19%) и Антон Замков (7,5%).