В Польше создали сайт с объяснениями дороговизны газа и советом кипятить чайник полупустым

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Польские газовики запустили специальный сайт, призванный объяснить гражданам страны, почему дорожает газ, кто в этом виноват (несколько раз упомянут "Газпром") и как энергоресурс можно экономить.

Аффилированная с польским газовым монополистом PGNiG организация Izba Gospodarcza Gazownictwa (название можно перевести как "ТПП газовой отрасли") запустила промо-сайт - "Почему дорожает газ?" (Dlaczego gaz drozeje?).

О запуске сайта также объявил в твиттере и сам польский газовый монополист, утверждая, что отказ от российского природного ресурса пойдет национальному рынку на пользу: "PGNiG проводит последовательную политику диверсификации источников поставок газа и обеспечения независимости Польши от импорта с одного направления. Важными элементами этой политики являются увеличение поставок через СПГ-терминал и отказ от долгосрочного контракта с "Газпромом". Контрактный опыт PGNiG и текущая ситуация на рынке газа подтверждают правильность принятой стратегии, направленной на повышение энергетической безопасности страны".

Согласно формулировкам разъяснительного сайта, причин роста цен много, но главная - пандемия COVID-19. В 2020 году упали спрос и цены, производители сократили добычу и инвестиции в производство, что повлияло на доступность газа в будущем. К этому добавились длинная зима сезона 2020-2021 годов и нестабильность ветрогенерации.

Польша винит "Газпром"

Отказавшаяся от долгосрочного контракта с "Газпромом" PGNIG, тем не менее, называет российский концерн одним из виновников роста цен.

"Этот доминирующий поставщик хорошо осознает, какое влияние он имеет, когда Европа так зависит от природного газа. Во второй половине 2021 года, когда Западной Европе потребовалось больше газа, "Газпром" перекрыл кран - прекратил поставлять природный газ сверх своих договорных обязательств. В результате на европейских биржах снизилось предложение газа, что еще больше повысило его цены. В Европе открыто говорят, что таким шантажом "Газпром" хотел добиться принятия благоприятных административных решений относительно запуска газопровода "Северный поток 2", - пишет Izba Gospodarcza Gazownictwa.

Также авторы сайта утверждают, что российская компания "умышленно" не заполняла свои подземные хранилища газа в Европе (Австрии, Германии, Нидерландах), что также повлияло на цены.

Izba не упоминает в своих тезисах, что в 2020 году PGNiG в арбитраже добилась пересмотра формулы цены поставок российского газа с нефтяной привязки на биржевые цены (в 2021 году PGNiG попросила изменить и этот порядок определения цены). Согласно данным ФАС России, в 2021 году расчётная цена экспорта газа "Газпрома" по нефтяной привязке составила $240 за тысячу кубометров, тогда как средняя цена на хабе TTF сложилась на уровне $560.

Ответ на критику

Авторы сайта приводят распространенные мнения об ошибках энергетической политики страны и пытаются их оспорить, называя "мифами". Так, они отвергают предположение, что если бы Польша закупала больше газа в России, цены были бы ниже. Эксперты также не смогли не упомянуть Венгрию, которая получает газ у "Газпрома" по самой выгодной цене в Европе.

На все это авторы отвечают, что цена на газ в стране формируются на Польской энергетической бирже в Варшаве, котировки на которой реагируют на цены на других площадках Европы - прежде всего, Германии и Нидерландов. В регионах Польши, где ведется собственная добыча, цена газа также не может быть ниже, потому что цена добываемого в стране газа привязана к цене импортного, отмечается в тексте.

Как экономить газ простым жителям

Сайт делится с польскими гражданами многочисленными советами экономии газа: готовить в духовке или пароварке одновременно два блюда на разных уровнях; кипятить не полный чайник, а столько воды, сколько нужно; регулярно очищать накипь; использовать кастрюли или сковородки меньшего размера при разогреве порций; не закрывать радиаторы отопления шторами и мебелью.