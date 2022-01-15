Что случилось этой ночью: суббота, 15 января

Требование "Газпрома" повысить цену на газ для Польши с 2017 года, отправка Швецией военного патруля на остров Готланд, непогода в Москве

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "Газпром" в суде потребовал повысить цену на газ для Польши с 2017 года. По условиям контракта, спустя три года у компании возникло новое право требовать очередного пересмотра цены с 1 ноября 2020 года, которым она также воспользовалась. Польская сторона отметила, что "Газпром" подал заявки о повышении цены в ответ на запросы покупателя о ее снижении.

- Швеция направила военный патруль в город на острове Готланд в ответ на активность России. В сообщениях отмечается, что подкрепления незначительны: речь идет о нескольких десятках военных и о бронированных машинах.

- В Москве в субботу сохранятся неблагоприятные погодные условия. Росгидромет спрогнозировал снег, метель и гололедицу. На дорогах возможны снежные заносы, а порывы ветра могут составить 18 м/с, предупредили синоптики. Атмосферное давление пониженное - 730 мм рт. ст.

- Apple начала выполнять требования закона о "приземлении". Компания зарегистрировала на сайте Роскомнадзора личный кабинет. Информация об этом содержится на сайте ведомства, посвященном соответствующему законодательству.

- Страны G7 заявили о поддержке Украины в связи кибератакой на правительственные сайты. Послы государств "большой семерки" призвали всех политических лидеров проявить единство и решительность. Ранее кибератаку на Украину осудили Евросоюз и Великобритания.