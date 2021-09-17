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Перевозки через крупнейшие аэропорты РФ в августе достигли уровня доковидного 2019 г.

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Пассажиропоток крупнейших аэропортов РФ в августе 2021 года достиг значения августа доковидного 2019 года, сообщили "Интерфаксу" в Международной ассоциации аэропортов (МАА).

Перевозки на международных воздушных линиях, все еще ограниченных из-за COVID-19, сократились на 53%, но на внутренних маршрутах они, напротив, заметно выросли - на 30%. Показатели в абсолютном выражении в МАА не уточнили.

В июле падение общего пассажиропотока к позапрошлому году фиксировалось на отметке 2%, в июне - 4%, в мае - 12%.

Пассажиропоток авиакомпаний РФ в августе этого года упал на 3,5% в сравнении с августом 2019-го, до 13,9 млн человек, следует из оперативных данных Росавиации.

В отличие от ежемесячной статистики Росавиации, данные МАА включают перевозки не только российских, но и иностранных авиакомпаний.

Международная ассоциация аэропортов Коронавирус Росавиация

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