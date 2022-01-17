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"Яндекс" договорился о мировой с инициаторами дела "колдунщиков"

"Яндекс" договорился о мировой с инициаторами дела "колдунщиков"
Фото: Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - "Яндекс" заключил мировое соглашение с компаниями, которые в 2020 году пожаловались в ФАС на злоупотребление "Яндексом" доминирующим положением в поисковой выдаче и преимущественное продвижение его сервисов с помощью специнструмента "колдунщики". Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деталями соглашения.

В частности, мировое соглашение было заключено с Avito, Wildberries, Profi.ru, 2ГИС и другими игроками на рынке.

С ФАС мировая на данный момент не заключена, уточнил источник.

В рамках мирового соглашения "Яндекс" выплатит 1,5 млрд руб. в некоммерческую организацию "Российский фонд развития информационных технологий" – оператору господдержки разработки и внедрения цифровых решений в РФ. Средства будут выплачены в течение 10 рабочих дней после того, как суд утвердит мировое соглашение.

Также "Яндекс" разработал политику партнерской интеграции со своим поиском и заключил допсоглашение к действующим договорам с входящими в портфель интернет-группы проектами ("Кинопоиск", "Вертикали", "Медиасервисы") об использовании "колдунщиков" в соответствии с этой политикой.

Помимо этого, компания опубликовала политику обеспечения непредвзятости своей поисковой выдачи и описание механизмов ранжирования в поиске.

"Яндекс" будет обязать выполнять партнерское соглашение в течение четырех лет с момента утверждения мирового соглашения судом.

Летом 2019 года сервисы Avito, "Дром", Cian.ru, Ivi, Profi.ru, 2ГИС пожаловались, что "Яндекс" злоупотребляет доминирующим положением в поисковой выдаче. По их мнению, "Яндекс" уводит пользователей на собственные сервисы интернет-компании, не допуская конкурентов к использованию виджета. В связи с этим компании теряют трафик и вынуждены больше тратить на продвижение собственных сервисов.

Например, по их словам, на запрос "купить авто" выдавались "колдунщики" с контентом сервиса "Яндекса" Auto.ru, а других предложений в этом блоке не было. По некоторым запросам результаты выдачи "Яндекса" полностью перекрывали пользователю возможность добраться до предложений конкурентов, указывал замгендиректора по правовым вопросам Ivi.ru Михаил Платов. По оценке представителя ЦИАНа, сторонние сервисы могли из-за этого недополучать 15-20% трафика.

Представитель "Яндекса" тогда заверял, что "колдунщики" "не имеют преимуществ перед результатами органической выдачи и не приводят к понижению каких-либо сайтов".

Год спустя эти компании пожаловались на "Яндекс" в ФАС.

Яндекс Avito Wildberries Profi.ru 2ГИС

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