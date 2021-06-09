Яндекс подал иск к ФАС по делу о "колдунщиках"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - ООО "Яндекс" 9 июня подало иск к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России в Арбитражный суд Москвы, следует из картотеки арбитражных дел.

"Яндекс" просит суд признать решения и действия регулятора незаконными, следует из данных на сайте.

Сейчас ФАС рассматривает дело в отношении "Яндекса", подозревая его в неконкурентном продвижении собственных сервисов через свой поисковик. Во вторник, 9 июня, ФАС перенесла рассмотрение дела на 21 июля.

Согласно данным источника, близкого к компании, "Яндекс" оспаривает возбуждение антимонопольного дела и просит суд вернуть обсуждение на этап исполнения предупреждения.

В середине апреля 2021 года ФАС объявила о возбуждении дела в отношении "Яндекса" за неисполнение предупреждения, по которому компания до 1 апреля должна была прекратить преимущественное продвижение собственных сервисов в поисковой выдаче при помощи специального инструмента "колдунщики". "Яндекс", в свою очередь, просил регулятора продлить действие предупреждения.

"Мы подали исковое заявление чтобы обжаловать отказ в продлении этого срока. Мы надеемся на дальнейшее обсуждение, учитывающее интересы разных компаний", - прокомментировали ситуацию "Интерфаксу" в пресс-службе "Яндекса".