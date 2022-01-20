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ЦБ символически увеличил объем золота в резервах в 2021 году

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Банк России по итогам 2021 года увеличил объем золота в резервах примерно на 0,1 млн унций, следует из его данных. Это соответствует нескольким тоннам драгметалла, формат данных ЦБ не позволяет дать более точную оценку.

По состоянию на 1 января 2022 года объем запасов монетарного золота в составе международных резервов РФ составил 74 млн унций (около 2302 тонн). На начало прошлого года этот показатель составлял 73,9 млн унций (около 2299 тонн). Рост был символическим, на десятую долю процента.

При этом стоимость золота в резервах, как следует из материалов ЦБ, за год сократилась на 4,1%, до $133,1 млрд. Это 21,1% совокупного объема резервов России.

Для сравнения, по итогам 2020 года ЦБ увеличил объем золота в резервах на 0,9 млн унций, или на 1,2%, а за счет роста цен его стоимость в резервах подскочила на 25,7%.

ЦБ активно покупал золото в 2014-2019 годах и лидировал среди мировых центробанков по объему закупок. За это время он увеличил объем золота в резервах более чем вдвое. Однако весной 2020 года объявил, что приостанавливает закупку драгметалла - и действительно, с тех пор динамика объема золота в резервах была незначительной.

Банк России

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