Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:21Заразились
на 18.01В России 10 865 512+31 252В мире 330 746 893+2 670 008

ВТБ ждет, что банки РФ в 2022 году привлекут рекордный объем средств физлиц

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - ВТБ в 2022 году прогнозирует привлечение российскими банками рекордного объема средств населения на депозиты - около 1,4 трлн рублей, говорится в сообщении банка.

"В 2022 году население России перейдет к сберегательной модели и обеспечит рекордный за 5 лет прирост рублевых депозитов - порядка 1,4 трлн рублей. Этому будут способствовать повышение ставок, девалютизация сбережений и возвращение в банки наличных", - сказал начальник управления "Сбережения" ВТБ Максим Степочкин, слова которого приводятся в сообщении.

Политика повышения ключевой ставки ЦБ в 2021 году привела к росту ставок и по вкладам, и по накопительным счетам. Однако если в 2020 году россияне выводили деньги с депозитов на накопительные счета, чтобы держать деньги "под рукой", то со второй половины прошлого года основной приток сбережений населения размещался в рублевые вклады. Ожидается, что эти тенденции на рынке сбережений в 2022 году только укрепятся.

По данным ЦБ, за 11 месяцев прошлого года объем средств физлиц на счетах в банках (без учета счетов эскроу) вырос на 1%.

Как отмечают эксперты ВТБ, при отсутствии форс-мажорных факторов маловероятно, что регулятор будет продолжать существенное ужесточение кредитно-денежной политики. Это значит, что основной индикатор рынка ставок будет некоторое время находиться на максимальных значениях за последние несколько лет, а затем начнет снижаться.

"Чтобы зафиксировать максимальную доходность, вкладчикам стоит рассмотреть возможность открытия депозитов в ближайшие 2-2,5 месяца, так как далее не исключено постепенное снижение ставок по вкладам. Сейчас возможно появление сберегательных продуктов с двузначными ставками, но это будут лимитированные предложения с дополнительными издержками для клиентов или для ограниченной аудитории (например, в рамках сезонных акций)", - говорится в сообщении.

ВТБ

Новости по теме

Новости

Индексы МосБиржи и РТС обновили минимумы с февраля-марта 2021 г. из-за геополитики

Индексы МосБиржи и РТС обновили минимумы с февраля-марта 2021 г. из-за геополитики

В России может появиться Ассоциация по защите прав частных инвесторов

Цены на АЗС Дальнего Востока ощутимо выросли в новогодние недели

Цены на АЗС Дальнего Востока ощутимо выросли в новогодние недели

Meta оспорила назначенный ей в России оборотный штраф

Продажи автомобилей в ЕС были рекордно низкими в 2021 году

Продажи автомобилей в ЕС были рекордно низкими в 2021 году

Нацпроект по "Образованию" замкнул рейтинг по исполнению расходов бюджета

Рынок акций РФ утром во вторник откатился ниже 3500п по индексу МосБиржи

Goldman Sachs ждет подорожания Brent до $100 за баррель уже в III квартале 2022 г.

Мораторий на новую классификацию вин в РФ негласно продлен до 1 марта

Мораторий на новую классификацию вин в РФ негласно продлен до 1 марта

СП "Фортума" и "Роснано" прекращает существование

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });