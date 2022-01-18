ВТБ ждет, что банки РФ в 2022 году привлекут рекордный объем средств физлиц

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - ВТБ в 2022 году прогнозирует привлечение российскими банками рекордного объема средств населения на депозиты - около 1,4 трлн рублей, говорится в сообщении банка.

"В 2022 году население России перейдет к сберегательной модели и обеспечит рекордный за 5 лет прирост рублевых депозитов - порядка 1,4 трлн рублей. Этому будут способствовать повышение ставок, девалютизация сбережений и возвращение в банки наличных", - сказал начальник управления "Сбережения" ВТБ Максим Степочкин, слова которого приводятся в сообщении.

Политика повышения ключевой ставки ЦБ в 2021 году привела к росту ставок и по вкладам, и по накопительным счетам. Однако если в 2020 году россияне выводили деньги с депозитов на накопительные счета, чтобы держать деньги "под рукой", то со второй половины прошлого года основной приток сбережений населения размещался в рублевые вклады. Ожидается, что эти тенденции на рынке сбережений в 2022 году только укрепятся.

По данным ЦБ, за 11 месяцев прошлого года объем средств физлиц на счетах в банках (без учета счетов эскроу) вырос на 1%.

Как отмечают эксперты ВТБ, при отсутствии форс-мажорных факторов маловероятно, что регулятор будет продолжать существенное ужесточение кредитно-денежной политики. Это значит, что основной индикатор рынка ставок будет некоторое время находиться на максимальных значениях за последние несколько лет, а затем начнет снижаться.

"Чтобы зафиксировать максимальную доходность, вкладчикам стоит рассмотреть возможность открытия депозитов в ближайшие 2-2,5 месяца, так как далее не исключено постепенное снижение ставок по вкладам. Сейчас возможно появление сберегательных продуктов с двузначными ставками, но это будут лимитированные предложения с дополнительными издержками для клиентов или для ограниченной аудитории (например, в рамках сезонных акций)", - говорится в сообщении.