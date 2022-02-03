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ВТБ ждет перетока средств клиентов с рынка ипотеки в инструменты сбережения

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ ожидает роста рынка привлеченных средств на 9% в 2022 году, поддержку окажет охлаждение спроса в ипотеке: клиенты в условиях удорожания жилья и повышения ставок предпочтут сберегательную модель поведения, заявил журналистам зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.

Объем привлеченных средств на счета ВТБ в прошлом году вырос на 22%, до 8,3 трлн рублей (включая депозиты, инвестиционные продукты, суборды и счета эксроу). В этом году, по оценкам ВТБ, рынок привлеченных средств вырастет на 9%, этому будут способствовать выгодные ставки по депозитам, высокий интерес к инвестициям и возвращение в банки наличных, на которые сегодня приходится каждый пятый сберегаемый рубль.

"Восстановили свою привлекательность депозитные продукты, особенно в конце года. Сегодня ставки по депозитам достигают 8,5-9%, я думаю, это не предел. Ждем 11 февраля, я думаю, что регулятор вынужден будет реагировать на инфляцию и в целом на общую международную ситуацию и отток иностранных инвесторов. Я думаю, что это приведет к еще одному раунду подъема ключевой ставки и депозитные продукты получат новый импульс привлекательности", - сказал Печатников.

ВТБ ожидает, что его портфель депозитов в этом году вырастет в пределах 6% и достигнет 2,8 трлн рублей.

"Будет подпитка сберегательного рынка тем, что будет охлаждение спроса в ипотеке, не все граждане при том уровне ставок, который сложится в 2022 году, смогут позволить себе улучшать жилищные условия. И по сути те сбережения граждан, которые инвестировались в жилье в виде первоначальных взносов, ежемесячных платежей, будут перетекать в сберегательный рынок, там будут накапливаться и умножаться. И граждане будут ждать окна возможностей, нового цикла снижения ставок, чтобы жилье приобрести. В совокупности этот переток от потребления к сбережению по ипотеке мы оцениваем в около 300 млрд рублей", - рассказал Печатников.

Он также ожидает продолжение тренда на девалютизацию пассивов на фоне привлекательной доходности инвестиций в рублевые инструменты сбережений.

ВТБ Анатолий Печатников

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