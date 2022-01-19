Индексы США упали на 1,5-2,6% на фоне роста доходности госбумаг

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы существенно снизились во вторник из-за подъема доходности гособлигаций, а также снижения котировок акций технологических компаний.

Так, доходность десятилетних US Treasuries повысилась до максимальных примерно за два года 1,866% годовых, а двухлетних - до 1,038% годовых, что является самым высоким уровнем с конца февраля 2022 года, сообщает MarketWatch.

"Европейские и американские фьючерсы на акции уходят в минус на фоне скачка доходности казначейских облигаций, - полагает старший аналитик FXTM Лукман Отунуга. - Инвесторы готовятся к тому, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки четыре раза в этом году для того, чтобы обуздать инфляцию".

Среди отраслевых подындексов Standard & Poor's 500 наиболее значительные потери понесли представители ИТ-отрасли и финансовые компании. Между тем нефтепроизводители завершили день на позитивной ноте вслед за повышением цен на нефть.

В частности, стоимость бумаг Twitter опустилась на 3% и Meta Platforms - на 4,1%, Tesla - на 1,8%.

Goldman Sachs Group сократил чистую прибыль в октябре-декабре на 13%, при этом показатель в расчете на акцию не оправдал прогнозов экспертов. Цена бумаг банка упала на 7%.

Bank of New York Mellon увеличил чистую прибыль в четвертом квартале на 17,1%, при этом она совпала со средним прогнозом аналитиков. Выручка оказалась лучше ожиданий. Тем не менее, котировки акций банка снизились на 1,1%.

Charles Schwab Corp. в минувшем квартале увеличил чистую прибыль почти на 40%, однако скорректированный показатель вырос слабее прогнозов рынка. В результате акции банковско-брокерской фирмы снизились на 3,5%.

Новость о том, что Microsoft Corp. покупает разработчика компьютерных игр Activision Blizzard за $68,7 млрд вызвала снижение котировок акций первой компании на 2,4% и скачок цен бумаг второй почти на 26%.

Кроме того, это сообщение вызвало повышение капитализации других производителей игр, включая Take-Two Interactive Software на 1% и Electronic Arts на 2,7%.

Капитализация Chevron Corp. выросла на 0,3%, Exxon Mobil - на 1,7%.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в январе уменьшился до минус 0,7 пункта по сравнению с 31,9 пункта месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк во вторник. Значение индикатора ниже нулевой отметки говорит об ухудшении условий ведения бизнеса в регионе.

Это стало неожиданностью для аналитиков, предполагавших снижение всего до 25 пунктов, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали 25,5 пункта. Падение индикатора произошло впервые со второго квартала 2020 года и было обусловлено распространением нового штамма коронавируса "омикрон".

Dow Jones Industrial Average во вторник опустился на 543,34 пункта (1,51%) - до 35368,47 пункта. Лидерами падения среди компонентов индекса помимо Goldman Sachs и Microsoft выступили котировки акций JPMorgan Chase & Co. - на 4,2% и Cisco Systems Inc. - на 2,7%.

Значение Standard & Poor's 500 за день уменьшилось на 85,74 пункта (1,84%), составив 4577,11 пункта.

Индекс Nasdaq Composite упал по итогам сессии на 386,86 пункта (2,6%) - до 14506,9 пункта.