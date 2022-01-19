Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов из-за ухудшения внешней конъюнктуры

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка растут на старте торгов "Московской биржи" в среду утром, рубль слегка снижается к бивалютной корзине из-за слабого интереса инвесторов к рисковым активам и геополитического негатива.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,94 - 77,1 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 77 руб./$1 (+9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 87,2675 руб./EUR1 (+16,25 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 12,27 коп. к уровню закрытия 18 января, до 81,62 рубля.

Доллар при этом оказался на 66,53 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 24,59 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка снижается к доллару и евро на старте торгов в среду из-за низкого интереса инвесторов к рисковым активам. Кроме того, на нацвалюту продолжает оказывать влияние геополитический фактор. Поддержку рублю оказывают растущие цены на нефть, которые несколько смягчают ситуацию. Цена на нефть марки Brent в среду продолжила преодоление планок октября 2014 года, превысив к 5:05 мск $89 за баррель.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $88,53 за баррель, что на 1,17 % выше цены на закрытия предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $86,55 за баррель, что на 1,31% выше уровня закрытия рынка 18 января.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду утром демонстрируют в основном отрицательную динамику: японский Nikkei 225 снизился на 2,46%, китайский CSI300 снизился на 0,58 %. Фьючерс на американский индекс S&P 500 уменьшился на 0,45%.

Американские фондовые индексы существенно снизились во вторник из-за подъема доходности гособлигаций, а также снижения котировок акций технологических компаний.

Так, доходность десятилетних US Treasuries повысилась до максимальных примерно за два года 1,866% годовых, а двухлетних - до 1,038% годовых, что является самым высоким уровнем с конца февраля 2022 года.

"Инвесторы готовятся к тому, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки четыре раза в этом году для того, чтобы обуздать инфляцию", - полагает старший аналитик FXTM Лукман Отунуга.

Среди отраслевых подындексов Standard & Poor's 500 наиболее значительные потери понесли представители ИТ-отрасли и финансовые компании. Между тем нефтепроизводители завершили день на позитивной ноте вслед за повышением цен на нефть.