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"Ъ" узнал о планах сотовых операторов повысить стоимость архивных тарифов

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Сотовые операторы в РФ планируют поднять стоимость архивных тарифов в начале года, это вслед за МТС намерены сделать "Вымпелком", "Мегафон" и Tele2, сообщает в среду "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке связи.

"Вымпелком" повысит цены на такие тарифные планы в ближайшее время, пишет издание. В пресс-службе компании подтвердили, что обдумывают возможность изменения цен на часть архивных тарифов. Там пообещали, что предупредят об этом абонентов заранее, клиенты смогут либо выбрать дополнительные бонусы, либо сменить тарифный план.

"Мегафон", по информации "Ъ", повысит цены с февраля, затем это сделает Tele2. В этих компаниях не стали комментировать данную информацию.

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МТС в начале января уже сообщал об увеличении стоимости тарифов на 60 рублей при сохранении текущего набора услуг. В компании повышение тарифов объясняют "ростом стоимости содержания и строительства сетей, в частности - оборудования и его доставки, ростом цен на электроэнергию и услуги, которые закупаются у внешних подрядчиков", а также требованиями регулятора, в частности, предписаниями так называемого закона Яровой о хранении данных пользователей.

Опрошенные "Коммерсантом" эксперты отмечают, что оптимизация архивных тарифов является сложившейся практикой, так как для операторов они часто невыгодны из-за издержек и малочисленности абонентов, которые пользуются такими пакетами услуг.

Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин заявил, что сейчас ситуация на рынке благоприятна для повышения цен на тарифы сотовой связи, поскольку "все операторы "большой четверки" заинтересованы в росте монетизации больше, чем в наращивании абонентской базы". "Как правило, операторы смотрят друг на друга и не решаются повысить цены первыми среди конкурентов, но МТС как самый крупный оператор может себе это позволить", - добавил он.

Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков в свою очередь рассказал, что в 2021 году цены на мобильную связь были повышены всего на 2-4%, в этом же году, по его прогнозам, стоимость тарифов вырастет в совокупности на 10-12%. В числе причин повышения цен эксперт, в частности, назвал рост инфляции, а также "увеличение объема мобильного трафика, в том числе за счет просмотра видео".

Tele2 МТС Мегафон Вымпелком

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