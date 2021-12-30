Tele2 исполнила предписания ФАС и с 11 января снизит тарифы

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Сотовый оператор Tele2 с 11 января снижает стоимость тарифов, исполняя предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС), говорится в сообщении ведомства.

ФАС 13 сентября 2021 года признала ООО "Т2 Мобайл" нарушившим антимонопольное законодательство в связи с увеличением стоимости услуг сотовой связи. Ведомство напоминает, что оператор повысил тарифы с 12 мая 2020 года в среднем на 10% для более 11,5 млн абонентов, второе повышение с 1 января 2021 года составило в среднем 13% и затронуло более 12,5 млн граждан.

В отношении компании ведомство возбудило дело об административном правонарушении и 22 ноября наложило на нее штраф в размере 825,5 тыс. рублей за злоупотребление доминирующим положением.

ФАС России признала, что оператор установил монопольно высокие цены на свои услуги, и выдала предписания о приведении тарифов к уровню до повышения. Компания обратилась в суд, однако он поддержал позицию антимонопольного ведомства.

"ООО "Т2 Мобайл" отказалось от дальнейших исков и исполнило предписания ведомства. С 11 января все необоснованно повышенные тарифы оператора будут снижены до прежнего уровня. 1 января 2022 года абоненты получат уведомления о подробностях пользования тарифами с нового года", - говорится в сообщении ведомства.

Как заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Tele2, компания приняла решение добровольно исполнить предписание ФАС с учетом ситуации на рынке. "Для оценки рисков возникновения подобных ситуаций в будущем Tele2 также создает антимонопольный комплаенс - систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства", - добавили в компании.