ФАС возбудила дело в отношении МТС за повышение тарифов на 9,5%

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба, сообщила, что возбудила дело в отношении ПАО "МТС" за повышение стоимости услуг в январе в среднем на 9,5%. Это повышение в ФАС считают необоснованным.

МТС же объяснила повышение расценок, затронувшее 28 млн абонентов, ростом своих затрат, отметили в ведомстве.

"При этом подтверждений роста расходов в объеме, достаточном для обоснования повышения тарифов, оператор в адрес ведомства не представил. По мнению службы, повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей", - говорится в сообщении.

В этой связи ведомство возбудило антимонопольное дело в отношении МТС.