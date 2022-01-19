ЦБ сообщил, что волнения в Казахстане не создали серьезных угроз для финсектора РФ

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Волнения в Казахстане, сопровождавшиеся вспышкой насилия, введением чрезвычайного положения и войск ОДКБ, не создали существенных угроз для финансового сектора России из-за незначительного объема рыночного риска на эту страну.

Объем обязательств эмитентов республики перед резидентами российской экономики на 1 декабря 2021 г составлял 77 млрд руб., большая часть ценных бумаг представлена облигациями (74,9 млрд руб., из которых 65,6 млрд руб. - суверенные облигации Казахстана с фиксированным купоном), говорится в докладе ЦБ РФ "Обзор рисков финансовых рынков".

Всего у Казахстана в обращении суверенные облигации на 2,7 трлн руб., доля владения российских инвесторов составляет всего 2,4%, констатирует ЦБ.

Основными российскими владельцами ценных бумаг казахстанских эмитентов являются кредитные организации (62,7 млрд руб.), при этом объемы вложений отдельных банков незначительны относительно их капитала. Розничные инвесторы и некоммерческие организации, обслуживающие население, владеют небольшим объемом ценных бумаг на общую сумму 4,3 млрд руб., из которых 2 млрд руб. приходится на гособлигации Казахстана.

"В целом ситуация на финансовом рынке Казахстана остается стабильной, подверженность российских инвесторов потенциальным рыночным рискам эмитентов Казахстана ограничена и не несет системных угроз для российского финансового сектора", - резюмирует Банк России.