Число погибших в Казахстане в ходе беспорядков увеличилось до 227 человек

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - За последние несколько дней в медицинских организациях Казахстана скончались еще двое пострадавших в ходе беспорядков в Казахстане, сообщила министр здравоохранения республики Ажар Гиният.

"По поводу умерших в медицинских организациях: на сегодняшний день это число составляет 177 пациентов", - сказала Гиният на брифинге во вторник. По ее словам, у двоих пострадавших, которые находились в реанимации, за последние три дня ухудшилось состояние, в итоге они скончались.

Ранее Минздрав сообщал о 175 погибших в медицинских организациях в ходе массовых беспорядков. По данным Генпрокуратуры на 15 января, в морги поступило 225 погибших. Таким образом, число погибших в республике в ходе беспорядков достигло 227.

По данным министра здравоохранения, "с момента террористического акта в стране за медицинской помощью обратились 2 739 пострадавших".

По ее информации, стационарное лечение сейчас получают 200 человек, в тяжелом состоянии в реанимационных отделениях находятся 14 пациентов.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. Как заявляют власти, этим воспользовались бандиты и террористы, начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Наиболее сильно пострадал город Алма-Ата.