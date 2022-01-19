Металлурги РФ попросили отменить пошлины на украинское сырье и валки

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Российские сталепроизводители опасаются роста издержек из-за сохранения антидемпинговых мер на ввоз ферросиликомарганца и стальных прокатных валков на территорию ЕАЭС и обращают внимание на уже и без того возросшую нагрузку из-за введенного с 2022 года дополнительного налогового бремени в виде акциза на сталь и повышенного НДПИ.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) проводит повторное расследование в отношении импорта ферросиликомарганца, произведенного на Украине, продлив на этот период - до 24 июня 2022 года включительно - действие существующей антидемпинговой пошлины в размере 26,35% таможенной стоимости. Кроме того, Евразийская экономическая комиссия проводит антидемпинговое расследование в отношении ферросиликомарганца из Грузии. Инициаторами обоих расследований с российской стороны выступили АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" и ООО "Западно-Сибирский электрометаллургический завод".

"В 2021 году состояние отрасли в значительной мере ухудшилось по причине введения дополнительной налоговой нагрузки на российских производителей черной металлургии (...). Это уже привело к пересмотру инвестиционных программ рядом предприятий", - говорится в материалах ассоциации "Русская сталь" к "Публичным слушаниям в рамках повторного антидемпингового расследования в отношении ферросиликомарганца из Украины" (копия имеется в распоряжении "Интерфакса").

Ассоциация обращает внимание, в частности, на необходимость поддержания производственного сектора и предлагает не продлевать антидемпинговую пошлину на сырьё с Украины, так как повышение налогов и так "существенно повлияет на состояние отечественных производителей стальной продукции, а также несет риск мультипликативного негативного эффекта для смежных отраслей", следует из документа.

По мнению "Русской стали", российский рынок испытывает больший спрос на ферросиликомарганец, чем российские производители способны удовлетворить даже при наличии искусственного барьера. При этом металлурги обращают внимание на худшее качество российского товара по сравнению с украинским (у ЧЭМК содержание марганца, например, около 65-68% против 69-74% у украинских производителей), а также жалуются на невыполнение требований, обозначенных в договорах между предприятиями ассоциации и поставщиком. Кроме того, производители, действующие на территории ЕАЭС, не могут выполнить требование металлургов по содержанию мелкой фракции (не более 5%), так как в соответствии с ГОСТом рекомендуемым требованием к максимальной массовой доле подрешетного продукта является 15%. "Это приводит к невосполнимым финансовым потерям со стороны предприятий ассоциации, связанным как со снижением полезной массы сырья, так и с необходимостью отделения фракции от ферросиликомарганца", говорится в позиции "Русской стали" к слушаниям ЕЭК.

В среду "Русская сталь" также направила письмо (копия имеется в распоряжении "Интерфакса") в департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК с опасениями по поводу возможного продления антидемпинговой меры на ввозимые с Украины стальные прокатные валки после истечения срока действия меры 28 февраля 2022 года.

Письмо в Евразийской экономической комиссии еще не получили: "Пока не получали. В случае поступления будет рассмотрено", - прокомментировали "Интерфаксу" ситуацию в торговом блоке ЕЭК.

Металлурги обращают внимание на "структурные проблемы обеспечения потребителей ЕАЭС стальными прокатными валками (необходимы для бесперебойного металлургического производства)", значительный рост цен (по предложениям поставки на 2022 год достигает 45%), неудовлетворительное качество и сроки поставок продукции.

В качестве примера ассоциация производителей черной металлургии сообщает, что несмотря на решение суда, согласно которому производитель ЕАЭС должен выплатить неустойки и штрафы, условия поставки продолжают нарушаться: сумма штрафов за 2019-2021 годы превышает 20 млн руб., а период просрочки - 200 дней.

Речь идет об "Урашлмашзаводе": "В связи с невозможностью единственного на данный момент поставщика ЕАЭС - ПАО "Уралмашзавод" - гарантировать поставки валков в срок, металлургические предприятия вынуждены заказывать украинский товар, оплачивая действующую антидемпинговую пошлину", - говорится в письме "Русской стали".

На "Уралмашзаводе" "Интерфаксу" пояснили, что предприятие "осуществляет лишь операции по механообработке стальных заготовок валков: в 2012 году на УЗТМ был закрыт металлургический комплекс, и сейчас предприятие вынуждено закупать поковки у сторонних организаций, которые часто срывают сроки поставок".

В Минпромторге РФ агентству заявили, что "совместно с отраслевым сообществом и металлургическими организациями ведомством проводится анализ баланса спроса и предложения на стальные валки в целях определения нецелесообразности продления срока действия антидемпинговой пошлины".

"Следует отметить, что вопрос продления антидемпинговой пошлины находится в ведении Евразийской экономической комиссии и рассматривается ею на основании поступившего обращения от предприятия-производителя оборудования", - добавили в министерстве.

На данный момент ходатайств о повторном расследовании в отношении антидемпинговой меры на ввоз валков с Украины не поступало (это единственный способ продлить действие пошлин - ИФ), сообщили в ЕЭК.

Основными производителями стальных валков в РФ, по данным Минпромторга, являются ЗАО "Магнитогорский завод прокатных валков", ОАО "Электростальский завод тяжелого машиностроения", ПАО "Уралмашзавод".

Как сообщалось, антидемпинговая пошлина в размере 26% от таможенной стоимости в отношении украинских стальных кованых валков для металлопрокатных станов, ввозимых на территорию ЕАЭС, действует с 2011 года. Решением коллегии ЕЭК от 2 июня 2016 года в отношении ферросиликомарганца из Украины установлена антидемпинговая пошлина в размере 26,35% таможенной стоимости. Действующая мера должна была применяться до 27 октября 2021 года, однако в департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК поступило заявление о проведении повторного антидемпингового расследования, которое открыто 25 июня 2021 года и должно быть завершено в течение 12 месяцев с даты его начала.

Ассоциация предприятий черной металлургии "Русская сталь" создана для координации усилий по защите интересов российских металлургов и реализации совместных проектов, не носящих коммерческого характера, и объединяет крупнейших производителей металлургической продукции в России. Членами ассоциации являются Evraz, "Новолипецкий металлургический комбинат", "Магнитогорский металлургический комбинат", "ОЭМК" (входит в "Металлоинвест"), "Мечел", "Объединенная металлургическая компания", "Северсталь", "Трубная металлургическая компания" и "ПМХ". Компании, входящие в "Русскую сталь", производят 98% российского чугуна, около 90% стали и российского проката, около 60% труб, а также значительную долю сырья для металлургической промышленности.