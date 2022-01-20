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ЦБ предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют в России

ЦБ предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют в России
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Банк России предложил жесткий вариант регулирования рынка криптовалют. А именно, ввести запреты на большинство операций с ними в РФ - майнинг, выпуск, обращение, обмен. Об этом сообщается в консультативном докладе регулятора по криптовалютам.

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Сейчас вопросы выпуска и обращения криптовалют в России законодательно не урегулированы, отмечает Банк России. "Это означает, что криптообменники, криптобиржи, P2P-платформы и прочие операторы криптовалютного рынка находятся вне правового поля. При этом закон о ЦФА запрещает использование цифровых валют в качестве средства платежа на территории РФ", - напомнил ЦБ.

По мнению регулятора, следует ввести ответственность за нарушение законодательного запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами - резидентами.

Также необходимо установить запрет на организацию выпуска, выпуск, организацию обращения криптовалют (в том числе криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами) на территории России, установить ответственность за нарушение этой нормы.

"Должны быть выработаны механизмы выявления операций и лиц, их осуществляющих, после введения запрета; выработаны механизмы блокировки операций, направленных на покупку или продажу криптовалюты за фиатную валюту. Должен быть определен уполномоченный орган (органы), на который будут возложены полномочия по реализации мер", - отмечает ЦБ.

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Кроме того, Банк России предлагает ввести запрет на вложения финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними инструменты, а также на использование российских финансовых посредников и инфраструктуры рынка для осуществления любых операций с криптовалютой (приобретение, осуществление платежей и переводов, отчуждение, содействие оказанию услуг хранения и принятию рисков через деривативы).

Существенные риски для экономики и финансовой стабильности ЦБ видит также в майнинге криптовалют. "По мнению Банка России, оптимальным решением является введение в России запрета на майнинг криптовалют", - отмечается в докладе.

Объем операций российских физических лиц с криптовалютами, по данным опроса банков, может достигать $5 млрд в год (около 350 млрд рублей), отмечается в докладе.

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