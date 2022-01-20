ЦБ не будет запрещать россиянам покупку криптовалюты в иностранных юрисдикциях

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Банк России не запрещает россиянам владеть криптовалютами: граждане могут покупать их в иностранных юрисдикциях, разъяснила позицию регулятора директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

По ее словам, ЦБ предлагает запретить использовать российскую инфраструктуру для покупки и продажи криптовалют.

"Мы не предлагаем ввести запрет на владение криптовалютами со стороны граждан. Это, естественно, возможно делать в иностранных юрисдикциях, - сказала она. - Мы по-прежнему обращаем внимание, что криптовалюты несут значительные риски. Эти риски также связаны с приобретением криптовалюты в иностранных юрисдикциях, на иностранных криптобиржах: это и мошенничество, и сложности с отстаиванием своих прав. Поэтому мы продолжаем, как и иностранные регуляторы, обращать повышенное внимание на эти риски".

"Как орган, ответственный за финансовую стабильность в России, как регулятор финансового сектора в России, мы считаем очень важным сделать запрет на использование российской финансовой инфраструктуры для приобретения криптовалюты. Мы считаем, что это поможет снять существенную часть рисков и привести к тому, что такой популярности криптовалюты не будет", - добавила Данилова.

Она еще раз обратила внимание, что "ограничение запрета на владение криптовалютами не планируется, но планируется ограничение на использование российской финансовой инфраструктуры".

20 января ЦБ выпустил консультативный доклад, в котором предложил запретить большинство операций с криптовалютами в России - майнинг, выпуск, обращение, обмен.

В чем ЦБ видит риски

Широкое распространение криптовалют создает значительные риски для российского финансового рынка, они могут усилиться и нести системные угрозы при отсутствии ограничений и дальнейшем росте объемов инвестирования в криптовалюты российскими гражданами, масштабном вовлечении в рынок банков и других финансовых организаций, говорится в докладе ЦБ.

Регулятор видит три основные угрозы в связи с распространением криптовалют в России: угроза для благосостояния граждан, для финансовой стабильности и угроза расширения нелегальной деятельности.

Риски криптовалют для частных инвесторов связаны с возможностью полной потери вложений в криптовалюты из-за высокой волатильности. Курс криптовалют зависит от их признания в обществе, информационного фона и возможности использования для совершения различных операций (в том числе в рамках противоправной деятельности). Рост рынка криптовалют во многом отражает формирование пузыря на рынке. Заявления публичных лиц, касающиеся криптовалют, сообщения в медиа и прочие события способны вызвать бум или обрушить рынок криптовалют за короткое время.

Высокая волатильность криптовалют обусловлена также их значительной концентрацией в руках небольшого количества владельцев, что создает возможности для проведения умышленных манипуляций на рынке. Анонимность участников способствует манипулированию ценой криптовалюты на криптобиржах, где традиционные механизмы противодействия манипулированию не могут быть реализованы.

ЦБ отмечает, что функционирование криптовалют также схоже с функционированием финансовых пирамид: рост их цены поддерживается спросом со стороны вновь входящих на рынок участников. Лица, которые стали инвесторами давно, продают криптовалюту по высокой цене и фактически делают это за счет новых участников. Рано или поздно такая пирамида может обрушиться, а ее участники потеряют свои средства. Потеря интереса инвесторов к определенной криптовалюте или ограничения со стороны государств могут не только оказать серьезное влияние на цену криптовалюты, но и привести к резкому падению ее стоимости и полной потере вложенных средств. Особенно опасной проблема может стать при приобретении криптовалют с привлечением заемных средств.

Кроме того, потенциальное использование криптовалют в качестве средства платежа за товары и услуги создает риск подрыва денежного обращения и утраты суверенитета национальной валюты. Данная проблема (криптоизация) аналогична проблеме валютизации, которая в первую очередь характерна для стран с формирующимися рынками, отмечает ЦБ. Высокий уровень валютизации или криптоизации означает, что эффект от проведения денежно-кредитной политики центрального банка будет очень ограниченным, а уровень инфляции - постоянно повышенным. Для сдерживания инфляции необходимо будет поддерживать на постоянной основе более высокий уровень ключевой ставки. Это снизит доступность кредитования для граждан и бизнеса.

Также вследствие перетока капитала из традиционной финансовой системы на криптовалютный рынок существует риск снижения объемов финансирования реального сектора экономики. Отток средств из традиционных ценных бумаг (акций, облигаций) в криптовалюты приведет к падению капитализации российского фондового рынка и ограничит возможности эмитентов по привлечению инвестиций. Это негативно отразится на развитии экономики, снизит потенциальные темпы роста доходов граждан и увеличит безработицу.

С точки зрения платежного баланса массовая покупка населением криптовалюты означает отток капитала из страны, ослабление курса рубля. Однако в отличие от фиатной валюты и ценных бумаг, приобретаемых на зарубежных рынках, которые могут быть реализованы населением во время волатильности и сыграть позитивную контрциклическую роль в условиях кризиса, данные средства могут быть потеряны безвозвратно и, наоборот, усилить шоки в финансовой системе в условиях кризиса. Рост популярности криптовалют увеличивает риск перетока средств из банковских депозитов в сегмент криптовалют, который может казаться инвесторам более привлекательным с точки зрения доходности. Снятие гражданами средств с депозитов для приобретения криптовалюты грозит рисками ликвидности банков, необходимостью поиска альтернативных источников финансирования и их удорожанием и в конечном итоге - снижением финансовой устойчивости банков.

ЦБ указывает, что в силу анонимного характера криптовалюты массово используются для проведения платежей в рамках преступной деятельности (отмывание доходов, полученных преступным путем, наркоторговля, финансирование терроризма, незаконная продажа оружия, нелегальный вывод средств за рубеж, вымогательство, коррупция и т.д.). При этом, несмотря на открытый характер технологии распределенного реестра, на текущий момент не существует подходов, позволяющих деанонимизировать всех участников операций с криптовалютами. Это создает вызов для действующей глобальной системы ПОД/ФТ и обусловливает необходимость ее совершенствования. Одним из способов отмывания денег, полученных преступным путем, является покупка за счет незаконно полученных средств старых кошельков, по которым, как правило, невозможно отследить момент покупки кошелька, стоимость находящихся на нем активов и идентифицировать собственника. Сохранение анонимности при получении транзакций, в особенности с использованием различных сервисов, позволяющих скрыть первоначальный источник криптовалюты, дает возможность как мошенникам, так и торговцам запрещенными товарами и услугами значительно усложнять работу правоохранительных органов.

Регулятор указывает и на другую проблему, которую создает повышенное потребление электроэнергии в процессе майнинга криптовалют. Это способствует увеличению углеродного следа, что явным образом противоречит целям глобальной повестки в области устойчивого развития. На Россию приходится свыше 11% мировых вычислительных мощностей, используемых для майнинга биткойна. Таким образом, тенденция по увеличению доли России в общем объеме майнинга способна увеличить углеродный след страны и препятствовать достижению намеченных целей в области устойчивого развития. Повышенный спрос на графические адаптеры и специализированное оборудование для майнинга стал одним из факторов дефицита полупроводников, в результате которого значительно снизились объемы производства чипов для иных целей. Кризис полупроводников оказывает влияние на различные виды деятельности по производству товаров, в которых используются элементы вычислительной техники (например, автомобили), а также сферы, непосредственно использующие персональные компьютеры для осуществления сложных вычислений. Эти тенденции оказывают дополнительное инфляционное давление в мировой экономике.