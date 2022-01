Криптовалюты дешевеют с начала года на ожиданиях ужесточения политики ФРС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Крупнейшие мировые криптовалюты продолжили ослабление с началом 2022 года на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) США в скором времени начнет ужесточать денежно-кредитную политику.

Курс биткойна с начала года снизился на 9,3%, согласно данным CoinDesk, тогда как эфира (Ether), второй по капитализации криптовалюты после биткойна - на 14,5%.

Федрезерв, как ожидается, поднимет базовую процентную ставку уже в марте и повысит ее минимум три раза в 2022 году. Некоторые эксперты полагают, что подъем ставки в марте может составить более 25 базисных пунктов, отмечает Trading Economics.

Очередное заседание ФРС пройдет 25-26 января, и рынок ждет "ястребиных" комментариев от руководителей ЦБ.

Негативная динамика криптовалют отразилась на акциях связанных с отраслью компаний. Так, цена бумаг Coinbase Global Inc. с начала года опустилась на 13%, Marathon Digital Holdings Inc. - на 24,4%, Riot Blockchain Inc. - на 21,7%.

Акции MicroStrategy Inc. (SPB: MSTR), которая делает программное обеспечение для бизнеса, но инвестировала несколько миллиардов долларов в биткойны, подешевели на 15,4% с начала года.

Между тем курс биткойна в четверг повышается на 1,3%, до $42026,96.

"Динамика биткойна, вероятно, останется волатильной в результате "ястребиной" риторики ФРС", - полагает аналитик AvaTrade Наим Аслам, которого цитирует The Wall Street Journal.

Динамика биткойна в текущем году практически идентична колебаниям американского фондового индекса Nasdaq Composite, в составе которого преобладают акции технологических компаний. Индикатор опустился на 8,3% с начала года.

Настроения на традиционных рынках и рынках криптовалют могут обоюдно влиять на их динамику, говорят аналитики Международного валютного фонда (МВФ). "Резкое снижение цен на биткойн может усилить бегство инвесторов от риска и привести к сокращению инвестиций на фондовых рынках", - пишут эксперты.

После достижения отметки в $2,97 трлн в ноябре 2021 года стоимость рынка криптовалют упала примерно на 34%, до $1,97 трлн, согласно данным CoinMarketCap.