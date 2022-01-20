Bloomberg сообщил, что ФСБ убедила ЦБ выступить против криптовалют из-за переводов оппозиции

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Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Федеральная служба безопасности (ФСБ) убедила главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в России, чтобы лишить доступа к финансированию оппозицию и СМИ-иноагентов, пишет Bloomberg со ссылкой на два неназванных источника.

ФСБ лоббировала этот запрет, так как трудноотслеживаемые платежи в криптовалютах все чаще используются россиянами для пожертвований в пользу "нежелательных организаций", говорится в статье. Центробанк и ФСБ не предоставили комментариев.

Финансирование оппозиции - крайне незначительная часть "пирога", оцениваемого в 7 трлн рублей (находятся на счетах в примерно 17 млн криптокошельков в России), однако ФСБ обеспокоена растущим масштабом этой проблемы, пишет Bloomberg.

В декабре 2021 года Набиуллина заявила, что ЦБ выступает против проведения операций с криптовалютой на финансовой инфраструктуре РФ.

"Вы знаете наше отношение к криптовалютам, мягко скажем, скептическое, связанное с тем, что это большие риски для розничных инвесторов, волатильность очень большая этого актива. Криптовалюты часто используются для нелегальных операций криминального характера, непрозрачные, поэтому мы не можем приветствовать инвестиции в такого рода активы. И мы выступаем за то, чтобы российская финансовая инфраструктура не использовалась для сделок с криптовалютой, это реализовать вполне можно", - сказала она на пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке.

Согласно российскому законодательству, покупать криптовалюту на зарубежных рынках ни физическим, ни юридическим лицам не запрещено, запрещен ее выпуск на отечественных площадках и использование как средства платежа внутри РФ. В итоге российская финансовая инфраструктура может использоваться для покупки криптовалют в двух случаях: когда физические лица, используя счет в российском банке, приобретают криптовалюту напрямую через работающие за рубежом криптобиржи, криптообменники и онлайн-кошельки либо когда российские финансовые компании предлагают инвесторам купить финансовые продукты, где базисным активом являются криптовалюты.

В международной практике наиболее жесткие меры к криптовалюте применил Китай, который в сентябре запретил иностранным биржам предоставлять услуги по покупке криптовалюты на территории страны и запретил в стране работу майнеров. При этом ряд европейских стран и США частично снимают ограничения на использование криптовалют в качестве финансового инструмента. В частности, в Швеции использование криптовалюты разрешено властями, при этом ее покупка рассматривается как операции с активами, соблюдаются нормы антиотмывочного законодательства.