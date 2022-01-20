Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:21Заразились
на 20.01В России 10 938 261+38 850В мире 337 891 706+3 790 099

Банк России предложил пока штрафовать за нарушения запретов на криптовалюты

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Банк России предлагает пока штрафовать за нарушение запрета на использование в России криптовалюты как средства платежа и майнинг таких активов, объяснила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

"Этот вопрос вы слишком рано задаете, мы видим все-таки ответственность в виде штрафов, но нужно будет обсуждать этот вопрос с другими заинтересованными сторонами", - ответила она на вопрос о возможности введения уголовной ответственности за использование и майнинг криптовалют на территории России.

Банк России, всегда скептически относившийся к криптовалютам, 20 января в консультативном докладе предложил запретить в России большинство операций с ними: майнинг, выпуск, обращение, обмен.

По мнению регулятора, следует ввести ответственность за нарушение законодательного запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами - резидентами.

Данилова после этого разъяснила, что ЦБ не против того, чтобы российские граждане владели криптовалютами в зарубежных юрисдикциях. По ее словам, регулятор предлагает запретить операции с криптовалютами в российской инфраструктуре.

Банк России Елизавета Данилова

Новости по теме

Новости

Черный крипточетверг: ЦБ предложил запретить в России майнинг и обращение криптовалют

Черный крипточетверг: ЦБ предложил запретить в России майнинг и обращение криптовалют

"Яндекс" проиграл суд об охране знака "Афиша рестораны"

"Яндекс" проиграл суд об охране знака "Афиша рестораны"

Сбербанк раскрыл планы по выкупу своих акций для программы мотивации сотрудников

Сбербанк раскрыл планы по выкупу своих акций для программы мотивации сотрудников

Внешний долг РФ в 2021 году увеличился до $478,2 млрд

Внешний долг РФ в 2021 году увеличился до $478,2 млрд

ЦБ не будет запрещать россиянам покупку криптовалюты в иностранных юрисдикциях

Дело Baring Vostok

Кассационный суд отменил запрет определенных действий для Майкла Калви

Кассационный суд отменил запрет определенных действий для Майкла Калви

ЦБ предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют в России

ЦБ предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют в России

Госдума приняла закон об индексации пенсий на 8,6%

Госдума приняла закон об индексации пенсий на 8,6%

Цена нефти Urals впервые с октября 2014 года превысила $90/баррель

"Молдовагаз" заплатит "Газпрому" еще $8,5 млн в счет аванса за январь

"Молдовагаз" заплатит "Газпрому" еще $8,5 млн в счет аванса за январь
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });