Банк России предложил пока штрафовать за нарушения запретов на криптовалюты

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Банк России предлагает пока штрафовать за нарушение запрета на использование в России криптовалюты как средства платежа и майнинг таких активов, объяснила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

"Этот вопрос вы слишком рано задаете, мы видим все-таки ответственность в виде штрафов, но нужно будет обсуждать этот вопрос с другими заинтересованными сторонами", - ответила она на вопрос о возможности введения уголовной ответственности за использование и майнинг криптовалют на территории России.

Банк России, всегда скептически относившийся к криптовалютам, 20 января в консультативном докладе предложил запретить в России большинство операций с ними: майнинг, выпуск, обращение, обмен.

По мнению регулятора, следует ввести ответственность за нарушение законодательного запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами - резидентами.

Данилова после этого разъяснила, что ЦБ не против того, чтобы российские граждане владели криптовалютами в зарубежных юрисдикциях. По ее словам, регулятор предлагает запретить операции с криптовалютами в российской инфраструктуре.