Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 07:55Заразились
на 20.01В России 10 938 261+38 850В мире 342 155 877+3 174 613

Рост числа подписчиков Netflix в IV кв. не оправдал ожиданий рынка

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Чистый прирост числа пользователей Netflix Inc, крупнейшего в мире сервиса потокового видео по подписке, в четвертом квартале 2021 года не оправдал ожиданий рынка, компания дала слабый прогноз.

Как сообщается в пресс-релизе компании, в октябре-декабре число подписчиков платных сервисов увеличилось на 8,28 млн - до 221,8 млн. В конце сентября Netflix предполагала, что прирост составит 8,5 млн.

В РоссииРоскомнадзор внес Netflix в реестр аудиовизуальных сервисовЧитать подробнее

Эксперты, опрошенные Gould, в среднем прогнозировали рост на 8,3 млн.

Рост количества подписчиков был обеспечен отчасти благодаря увеличению на 2,58 млн числа зрителей в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и на 3,54 млн - в странах региона ЕМЕА, включающего в себя Европу, Ближний Восток и Африку. В США и Канаде сервисы компании увеличили число пользователей на 1,2 млн.

В первом квартале 2022 года Netflix прогнозирует увеличение количества пользователей на 2,5 млн, в то время как аналитики предполагают повышение на 5,7 млн.

Чистая прибыль Netflix в октябре-декабре составила $607 млн, или $1,33 в расчете на акцию, по сравнению с $542 млн, или $1,19 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне $0,83 на акцию.

Выручка достигла $7,7 млрд против $6,64 млрд. Рост показателя совпал с прогнозом компании.

В первом квартале Netflix планирует увеличить выручку на 10,3% по сравнению с прошлым годом, до $7,9 млрд, в то время как аналитики ожидают роста показателя до $8,2 млрд.

Netflix сообщила о внесении некоторых изменений в работе совета директоров компании, в частности "об удалении положения о голосовании квалифицированным большинством в уставе, а также о разрешении акционерам созывать внеочередные собрания".

Котировки акций компании на дополнительных торгах в четверг рухнули на 20,2%. Капитализация Netflix за последние двенадцать месяцев упала на 12,4%, при этом с начала 2022 года - на 15,6%, до $228,5 млрд.

Netflix

Новости по теме

Новости

Компания Лесневских запустит первую развлекательную киностудию в космосе

Компания "Молдовагаз" полностью выплатила "Газпрому" аванс за январь

Компания "Молдовагаз" полностью выплатила "Газпрому" аванс за январь

Черный крипточетверг: ЦБ предложил запретить в России майнинг и обращение криптовалют

Черный крипточетверг: ЦБ предложил запретить в России майнинг и обращение криптовалют

"Яндекс" проиграл суд об охране знака "Афиша рестораны"

"Яндекс" проиграл суд об охране знака "Афиша рестораны"

Сбербанк раскрыл планы по выкупу своих акций для программы мотивации сотрудников

Сбербанк раскрыл планы по выкупу своих акций для программы мотивации сотрудников

Внешний долг РФ в 2021 году увеличился до $478,2 млрд

Внешний долг РФ в 2021 году увеличился до $478,2 млрд

ЦБ не будет запрещать россиянам покупку криптовалюты в иностранных юрисдикциях

Дело Baring Vostok

Кассационный суд отменил запрет определенных действий для Майкла Калви

Кассационный суд отменил запрет определенных действий для Майкла Калви

ЦБ предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют в России

ЦБ предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют в России

Госдума приняла закон об индексации пенсий на 8,6%

Госдума приняла закон об индексации пенсий на 8,6%
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });