Рост числа подписчиков Netflix в IV кв. не оправдал ожиданий рынка

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Чистый прирост числа пользователей Netflix Inc, крупнейшего в мире сервиса потокового видео по подписке, в четвертом квартале 2021 года не оправдал ожиданий рынка, компания дала слабый прогноз.

Как сообщается в пресс-релизе компании, в октябре-декабре число подписчиков платных сервисов увеличилось на 8,28 млн - до 221,8 млн. В конце сентября Netflix предполагала, что прирост составит 8,5 млн.

Эксперты, опрошенные Gould, в среднем прогнозировали рост на 8,3 млн.

Рост количества подписчиков был обеспечен отчасти благодаря увеличению на 2,58 млн числа зрителей в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и на 3,54 млн - в странах региона ЕМЕА, включающего в себя Европу, Ближний Восток и Африку. В США и Канаде сервисы компании увеличили число пользователей на 1,2 млн.

В первом квартале 2022 года Netflix прогнозирует увеличение количества пользователей на 2,5 млн, в то время как аналитики предполагают повышение на 5,7 млн.

Чистая прибыль Netflix в октябре-декабре составила $607 млн, или $1,33 в расчете на акцию, по сравнению с $542 млн, или $1,19 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне $0,83 на акцию.

Выручка достигла $7,7 млрд против $6,64 млрд. Рост показателя совпал с прогнозом компании.

В первом квартале Netflix планирует увеличить выручку на 10,3% по сравнению с прошлым годом, до $7,9 млрд, в то время как аналитики ожидают роста показателя до $8,2 млрд.

Netflix сообщила о внесении некоторых изменений в работе совета директоров компании, в частности "об удалении положения о голосовании квалифицированным большинством в уставе, а также о разрешении акционерам созывать внеочередные собрания".

Котировки акций компании на дополнительных торгах в четверг рухнули на 20,2%. Капитализация Netflix за последние двенадцать месяцев упала на 12,4%, при этом с начала 2022 года - на 15,6%, до $228,5 млрд.