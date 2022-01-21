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Аналитики существенно ухудшили прогнозные цены для акций Netflix

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Аналитики ряда инвесткомпаний и банков ухудшили прогнозные цены для акций американской Netflix Inc., крупнейшего в мире сервиса потокового видео по подписке, после публикации компанией квартальной отчетности.

JP Morgan снизили оценку стоимости до $605 с $725, Piper Sandler - до $562 с $705. При этом эксперты сохранили рекомендацию "выше рынка".

Pivotal Research опустил прогноз до $550 с $750, UBS - до $575 с $690, Canaccord Genuity - до $600 с $750. Во всех этих случаях аналитики рекомендуют "покупать" акции Netflix.

BMO Capital ухудшил ожидания до $650 с $700 (рейтинг "выше рынка"), Goldman Sachs - до $450 с $580 ("нейтрально").

Аналитики Truist Securities понизили рекомендацию до "держать" с "покупать" и цену до $470 с $690, Macquarie - до "ниже рынка" с "нейтрально" и до $395 с $615, Baird - до "нейтрально" с "выше рынка" и до $420 с $575, Morgan Stanley - до "на уровне рынка" с "выше рынка" и до $450 с $700, Evercore ISI Group - до "на уровне рынка" с "выше рынка" и до $525 с $710, Barclays - до "на уровне рынка" с "выше рынка" и до $425 с $675.

В Credit Suisse ухудшили рейтинг до "нейтрально" с "выше рынка" и присвоили прогнозную цену на уровне $450.

Чистый прирост числа пользователей Netflix в четвертом квартале не оправдал ожиданий рынка. Кроме того, компания дала слабый прогноз на текущий период: она прогнозирует увеличение количества пользователей на 2,5 млн, в то время как аналитики предполагают 5,7 млн.

Котировки акций компании рухнули на 20,2% на дополнительных торгах в четверг после публикации отчетности. На закрытие основной сессии их цена составляла $508,25. Капитализация Netflix за последние двенадцать месяцев упала на треть, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 вырос более чем на 15%.

Netflix

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