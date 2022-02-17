"Магнит" верит в рост рентабельности выше 8%, несмотря на дискаунтеры. Обобщение

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" подтвердил прогноз повышения рентабельности EBITDA до уровня 8% в ближайшие годы и планирует дальнейший рост этого показателя с 2025 года.

По итогам 2021 года рентабельность EBITDA "Магнита" составила 7,2% против 7% в 2020 году. В IV квартале ритейлер увеличил этот показатель до 7,4% с 7% годом ранее и превзошел консенсус-прогноз (7,2%) - аналитики ожидали более скромного результата из-за давления на маржу "Магнита" приобретенной сети "Дикси", рентабельность которой ниже.

Финансовый директор "Магнита" Дмитрий Иванов в ходе "Дня инвестора" сказал, что компания ориентируется на "устойчивый" уровень рентабельности EBITDA выше 7% и дальнейшее повышение этого показателя до 8% - эту цель ритейлер назвал в ходе "Дня инвестора" в прошлом году, впервые презентуя стратегию развития до 2025 года. В четверг "Магнит" представил обновленную стратегию.

"С учетом прогресса, которого мы достигли в последние два года, мы считаем, что сможет достичь этого показателя (8% рентабельности EBITDA) раньше 2025 года, несмотря на приобретение "Дикси" и новые проекты, такие как дискаунтеры", - сказал Иванов в четверг.

С 2025 года "Магнит" планирует рост рентабельности до уровня выше 8%, несмотря на развитие каналов электронной коммерции и дискаунтеров.

Основными факторами повышения рентабельности EBITDA станут увеличение плотности продаж, улучшение условий от поставщиков, повышение охвата и доходности промо, рост доли собственных торговых марок (минимум до 25% с текущих 16%), сокращение товарных потерь, оптимизация логистических затрат, положительный эффект от структуры форматов, а также автоматизация и роботизация бизнес-процессов, сообщается в презентации "Магнита".

В четверг ритейлер также подтвердил ориентиры по долговой нагрузке (1,5х чистый долг/EBITDA с предельным значением в 2,0х) и озвучил планируемый CAPEX на ближайшие годы (в пределах 4% от выручки).

Компания также обновила планы органического развития сети. Теперь она планирует открывать около 1 тыс. магазинов "у дома", 300-600 дискаунтеров, 700-800 магазинов дрогери и 5-10 супермаркетов (годом ранее "Магнит" собирался открывать больше магазинов "у дома" и дрогери - 1-1,5 тыс. и от 750 до 1 тыс. соответственно).

Ставка на дискаунтеры

Стратегия "Магнита" не претерпела существенных изменений, за исключением большего фокуса на формате дискаунтеров, отмечают аналитики "Ренессанс Капитала" в своем обзоре.

Он начал тестировать формат дискаунтеров в июле 2020 года. На конец 2021 года сеть объединяла 190 дискаунтеров "Моя цена" по сравнению с 15 магазинами годом ранее. В 2021 году компания открыла 175 магазинов, включая 78 магазинов в IV квартале.

В 2022 году "Магнит" планирует открыть до 500 магазинов этого формата, говорил ранее CEO компании Ян Дюннинг. Потенциал российского рынка для своего формата дискаунтеров "Магнит" оценил в 10-15 тыс. магазинов. "Думаю, что в долгосрочной перспективе на рынке есть место для 10-15 тыс. дискаунтеров "Магнита", - говорил Дюннинг в интервью "Интерфаксу" ранее в феврале.

Пилотный проект дискаунтеров показал положительные результаты, что позволяет рассматривать их как отдельный формат и начать его масштабирование с 2022 года, говорится в презентации "Магнита".

Ритейлер позиционирует свои дискаунтеры как "магазины низких цен без излишеств" для рациональных покупателей, чувствительных к ценам. Ассортимент дискаунтеров насчитывает 2 тыс. SKU (против 5,076 тыс. в среднем в магазинах "у дома"), которые должны закрывать основные потребности потребителей. Доля собственных торговых марок (СТМ) в ассортименте составляет 20%, в будущем "Магнит" планирует нарастить этот показатель до более 50%. Цены в дискаунтерах "Моя цена" на 20% ниже, чем в магазинах "у дома" конкурентов. Средняя торговая площадь магазинов составляет 150-250 кв.м (348 кв.м для магазинов "у дома" "Магнита"). В структуре продаж дискаунтеров 56% приходится на бакалею, 42% - на категорию фреш и 2% - на непродовольственные товары.

Потери в дискаунтерах на 2 процентных пункта ниже, чем в магазинах "у дома", за счет меньшей доли категории фреш. Также в этом формате ниже затраты на ФОТ (на 1,9 п.п.) и арендную плату за квадратный метр (вдвое). Более низкие капзатраты (на 40% ниже) и запасы позволяют дискаунтерам демонстрировать более высокий ROI по сравнению с сопоставимыми по площади магазинами "у дома" даже при более низкой рентабельности EBITDA, отметил "Магнит" в презентации. При этом каннибализацию трафика (переток покупателей из магазинов "у дома" "Магнита" в расположенные рядом дискаунтеры) ритейлер оценил в 3-5%.

Дискаунтеры, открытые на месте магазинов "у дома", демонстрируют рост сопоставимых (LfL) продаж более чем в 30%, на положительную EBITDA вышли боле 85% дискаунтеров.

Дорожная карта развития формата предусматривает наращивание критической массы магазинов, "следуя строгим требованиям по рентабельности", дальнейшую оптимизацию ассортимента, увеличение доли СТМ до более 50% в среднесрочной перспективе, тестирование концепций магазинов других размеров. Также компания может протестировать формат "жесткого" дискаунтера, сказал в ходе "Дня инвестора" директор розничной сети "Магнита" Руслан Исмаилов.

Роль дискаунтеров растет в условиях нестабильной экономической ситуации - в 2021 году доля этого формата на российском рынке продуктового ритейла увеличилась на 0,7 процентного пункта, до 4%, сообщается в презентации "Магнита" со ссылкой на оценки инвестбанков. Доля магазинов "у дома" остается стабильной (+0,1 п.п., до 29%), в том время как супермаркеты и гипермаркеты продолжают терять долю рынка (-1,6 п.п., до 19%, и -1,6 п.п., до 10% в 2021 году соответственно).

Ближайший конкурент "Магнита" Х5 также начать тестировать формат дискаунтеров в 2020 году. В 2021 году компания открыла 68 дискаунтеров "Чижик", в том числе 43 в IV квартале. На конец декабря 2021 года сеть объединяла 72 магазина. В 2022 году Х5 планирует открыть около 300 дискаунтеров. В октябре в ходе "Дня инвестора" Х5 объявила, что в ближайшие три года планирует открыть около 3 тыс. дискаунтеров (основные открытия придутся на 2023-2024 годы).

Покупки продолжаются

Кроме органического роста стратегия "Магнита" предусматривает точечные M&A, обеспечивающие привлекательный уровень возврата инвестиций, говорится в презентации компании ко "Дню инвестора".

Есть "длинный список" целей для возможного приобретения, которые "Магнит" мог бы рассмотреть, сказал в четверг директор по стратегии и инвестициям ритейлера Андрей Бодров. При этом с учетом мультиформатной стратегии "Магниту" могут быть интересны не только продовольственные ритейлеры, но и сети, работающие на рынке косметики.

В прошлом году "Магнит" совершил крупнейшую в истории российского ритейла M&A-сделку, купив группу "Дикси" у Mercury Retail Group за 97 млрд рублей. В периметр сделки вошли 2,438 тыс. магазинов "у дома", 39 супермаркетов и суперсторов "Мегамарт", а также пять распределительных центров. Первый этап интеграции "Дикси" завершен, при этом она не помешала достичь целей по выручке, плотности продаж и EBITDA, констатировало руководство "Магнита". В 2022 году ритейлер планирует потратить на интеграцию "Дикси" до 10% от CAPEX (ожидается на уровне 80-85 млрд рублей) и увеличить ее EBITDA на 25%.

За счет небольших региональных M&A "Магнит" расширил присутствие в регионах: в 2020-2021 годах компания приобрела магазины четырех региональных ритейлеров (сделки были оформлены как покупка прав аренды помещений) - это "Евророс", "Интерторг", "Эдельвейс" и "Радеж".

С уклоном в регионы

В сегменте e-commerce цель "Магнита" осталась прежней - создание бизнеса, на который будет приходиться более 5% от общего оборота ритейлера.

На долю e-grocery будет приходиться 4,8% на рынке продуктового ритейла в 2024 году при консервативном сценарии или 6,3% - при оптимистичном (по сравнению с 0,9% в 2020 году), сообщается в презентации "Магнита" со ссылкой на консенсус инвестбанков. Объем этого сегмента может достичь 973 млрд рублей или 1,477 трлн рублей соответственно (155 млрд рублей в 2020 году).

Российский рынок e-grocery в прошлом году показал трехзначный рост, превзойдя первоначальные прогнозы, но при этом сохраняет потенциал роста в 2-3 раза. Драйвером рынка является экспресс-доставка.

Стратегия "Магнита" предусматривает охват всех покупательских миссий с основным акцентом на развитие экспресс-доставки продуктов. Компания придерживается "облегченной модели" капвложений в развитие онлайна, используя существующую инфраструктуру и работая с партнерами (сейчас их семь). При этом "Магнит" продолжит разрабатывать собственные сервисы доставки.

"Магнит" начал тестировать сервисы доставки во второй половине 2020 года. В настоящее время сервисы e-commerce "Магнита" охватывают более 4,49 тыс. офлайн-магазинов и 20 дарксторов в 64 регионах и 301 населенном пункте. По итогам 2021 года онлайн-продажи выросли в 32 раза, до 11,2 млрд рублей с НДС. При этом 69% онлайн-продаж генерируется за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

Регионы ритейлер называет следующим драйвером роста рынка: он уже сильно развит в крупных городах, при этом доля региональных онлайн-продаж увеличивается (с 38% в мае до 43% в декабре 2021 года, по данным Data Insight на основе поисковых запросов). Города с населением от 300 тыс. жителей показали самый высокий рост числа покупателей в e-grocery (+10 процентных пунктов против 8 п.п. по РФ в июле-декабре).

Выше конкурента

Ранее в феврале "Магнит" первым из публичных российских ритейлеров опубликовал финансовые результаты по итогам 2021 года. Выручка компании выросла на 19,5%, до 1,86 трлн рублей, в том числе розничные продажи - на 19,7%, до 1,8 трлн рублей. Выручка сопоставимых магазинов (LfL) увеличилась на 7% за счет роста среднего чека на 7,1%, который был частично нивелирован снижением трафика на 0,1%.

Валовая прибыль увеличилась на 20,1%, до 439,2 млрд рублей, валовая маржа повысилась до 23,7% с 23,5% на фоне улучшения коммерческих условий, повышения эффективности промо и положительного влияния структуры форматов. EBITDA повысилась на 21,7%, до 133,1 млрд рублей (рентабельность EBITDA составила 7,2% против 7% в 2020 году, в том числе 7,4% в IV квартале 2021 года). Чистая прибыль выросла на 36,8%, до 51,69 млрд рублей.

Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,5х (1,1х годом ранее). CAPEX вырос более чем в два раза, до 65,9 млрд рублей (3,6% от выручки).

Х5 планирует опубликовать финансовый отчет за 2021 год 22 марта.

По мнению аналитиков "ВТБ Капитала", рентабельность EBITDA Х5 в IV квартале окажется ниже, чем у "Магнита" (6,5%).

В ходе "Дня инвестора", который Х5 провела в октябре, компания озвучила цель по уровню рентабельности выше 7% в 2024 году. Без учета новых бизнесов (онлайна и дискаунтеров) этот показатель превысил бы 8%, сообщала Х5.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй после Х5 по выручке ритейлер в России. На конец декабря под управлением "Магнита" было 26,077 тыс. магазинов, в том числе 16,19 тыс. одноименных магазинов "у дома" и 2,412 тыс. магазинов "у дома" "Дикси".