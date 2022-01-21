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Ужесточение регулирования КНР замедлило рост выручки владельца TikTok

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Китайская ByteDance Ltd., владеющая сервисом обмена коротких видео TikTok, увеличила выручку почти на 70% в 2021 году, до $58 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. В 2020 году выручка ByteDance подскочила более чем вдвое и составила $34,3 млрд.

Замедление роста связывают с возросшим давлением властей КНР на технологические компании, пишет газета.

За последний год Пекин ввел ряд антимонопольных законов для отрасли, а также требования, касающиеся сбора пользовательских данных, стремясь ограничить растущее влияние интернет-гигантов. Опасения китайских властей связаны, в частности, с рисками для кибербезопасности и социальной стабильности, которые, по их мнению, может нести в себе контроль данных миллионов пользователей технологическими компаниями.

ByteDance, получающая основную часть выручки за счет рекламы, сообщила сотрудникам в ноябре, что ее доходы от рекламы в КНР не растут уже в течение нескольких месяцев на фоне высокой рыночной конкуренции, а также ужесточения регулирования различных отраслей, включая образование, сферы мобильных игр и электронной торговли.

В Китае работает принадлежащий ByteDance аналог TikTok - Douyin. Сталкиваясь с трудностями внутри КНР, ByteDance все больше рассчитывает на рост именно зарубежного бизнеса - TikTok.

Число ежемесячно активных пользователей сервиса TikTok в сентябре 2021 года превысило 1 млрд. Рекламные доходы сервиса, по данным источников WSJ, составили в минувшем году около $4 млрд.

ByteDance является одним из крупнейших китайских стартапов, компания получила оценку в $180 млрд в рамках инвестраунда, состоявшегося в конце 2020 года. Среди ее инвесторов - Sequoia Capital и SoftBank Group Corp.

ByteDance TikTok Китай Douyin Sequoia Capital SoftBank Group

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