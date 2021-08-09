Владелец TikTok намерен провести IPO в Гонконге вопреки давлению Пекина

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Китайская ByteDance Ltd., которой принадлежит сервис обмена короткими видео TikTok, вернулась к планам проведения первичного публичного размещения акций (IPO), несмотря на усилившееся давление на технологический сектор со стороны властей КНР, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

По их словам, компания намерена провести листинг на Гонконгской фондовой бирже в четвертом квартале 2021 года либо в начале 2022 года.

"Мы ожидаем окончательных указаний от ByteDance в сентябре. Они прямо сейчас подают все документы китайским властям и проходят процесс проверки", - отметил один из собеседников издания.

Представители ByteDance от комментариев отказались.

ByteDance, которая получила оценку в $180 млрд в рамках последнего раунда финансирования в декабре, планировала провести IPO в США или Гонконге, но отложила выход на биржу на фоне предупреждений регулирующих органов Китая.

Как сообщила в прошлом месяце The Wall Street Journal, основатель ByteDance Чжан Имин решил заморозить планы IPO еще в марте после встреч с представителями регуляторов по вопросам киберпространства и рынка ценных бумаг. Они попросили компанию сосредоточиться на устранении рисков, связанных с безопасностью данных, и других проблемах, писала газета.

Последние несколько месяцев после переноса IPO ByteDance занималась решением вопросов безопасности данных, в том числе предоставляла властям более подробную информацию о том, как она хранит и обрабатывает потребительскую информацию, говорят источники FT.

Китайские регуляторы ужесточают контроль за технологическими компаниями, планирующими или уже имеющими зарубежный листинг, объясняя это соображениями защиты пользовательских данных.

В начале июля Управление по вопросам киберпространства КНР, главный интернет-регулятор страны, ввело требование для компаний, занимающихся сбором пользовательских данных, проверять информационную безопасность своих сервисов в преддверии размещения акций за рубежом. Требование относится к компаниям, имеющим не менее 1 млн пользователей.

Ранее для бизнеса, планировавшего листинг за рубежом, не существовало прямого требования о проведении подобных проверок, однако, если регулятор рекомендовал им сделать это, компании обычно шли ему навстречу, отмечала WSJ.

В то же время Didi Global Inc., оператор крупнейшего в КНР сервиса онлайн-заказа такси, как сообщалось ранее, провела IPO в США в конце июня вопреки рекомендации интернет-регулятора отложить размещение акций и провести внутреннюю проверку для оценки безопасности ее систем. Вслед за этим регулятор инициировал проверку Didi, приостановив регистрацию новых пользователей в сервисе, а затем потребовал удаления приложений компании из магазинов мобильных приложений в КНР.

Действия китайских властей поставили под сомнение новые размещения в США. По словам источников FT, ByteDance отказалась от идеи листинга в Нью-Йорке после встреч руководства компании с представителями китайских регуляторов и нацелилась на Гонконг.