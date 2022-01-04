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Власти Китая ужесточили регулирование технологических компаний

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Власти Китая вводят новые правила, регулирующие деятельность технологических компаний, в том числе, использование ими алгоритмов рекомендательных систем. Об этом пишет MarketWatch.

Операторы цифровых платформ, число пользователей которых превышает 1 млн, должны будут проходить проверку на информационную безопасность, если решат получить зарубежный листинг. Такое требование содержится в обновленных правилах, одобренных Управлением по вопросам киберпространства и еще рядом ведомств.

Как сообщил главный интернет-регулятор КНР, новые правила, регулирующие алгоритмы рекомендательных систем, запрещают "необоснованную дискриминацию" предложений по цене или другим условиям на основе данных о предпочтениях пользователей. Рекомендации на основе пользовательских предпочтений являются ключевым механизмом монетизации для крупнейших китайских компаний сферы электронной коммерции и сервисов коротких видео, отмечает The Wall Street Journal.

Регуляторы объявили о планируемых изменениях еще в середине 2021 года, и это спровоцировало падение котировок акций китайских технологических компаний.

Китай

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