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Фонд Билла Акмана купил пакет акций Netflix на фоне падения котировок

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Хедж-фонд американского инвестора-миллиардера Билла Акмана Pershing Square приобрел 3,1 млн акций сервиса потокового видео по подписке Netflix Inc., воспользовавшись падением стоимости бумаг компании после публикации слабой квартальной отчетности.

"Я давно восхищаюсь Ридом Хастингсом и выдающейся компанией, которую создали он и его команда", - заявил Акман, имея в виду одного из основателей и со-CEO Netflix - Мы рады, что рынок предоставил нам возможность" приобрести акции компании.

Бумаги, приобретенные Pershing Square, составляют 0,68% акций Netflix, отмечает The Wall Street Journal.

Стоимость бумаг Netflix выросла на 4% на дополнительных торгах в среду после появления информации о покупке акций фондом Акмана и увеличилась на 4,8% в ходе предварительных торгов в четверг - до $376,8.

С начала текущего года акции компании подешевели более чем на 40%, а с ноябрьского пика - $691,69 - на 46%.

На прошлой неделе Netflix обнародовала отчет за четвертый квартал, показавший более слабый, чем ожидалось, рост числа подписчиков ее сервиса. Прогноз Netflix на первый квартал также не оправдал ожиданий рынка.

США Netflix Билл Акман Pershing Square Рид Хастингс

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