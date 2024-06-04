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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:48

Структура "ИКС Холдинга" может получить из бюджета 9,3 млрд рублей на спутники связи

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Проект космической компании "Бюро 1440" (входит в IT-группу "ИКС Холдинг") по обеспечению спутникового широкополосного доступа в интернет (ШПД) может получить из федерального бюджета 9,35 млрд рублей в 2024 году, следует из проекта изменений в федеральный бюджет на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Эти бюджетные ассигнования позволят приступить к началу финансирования работ по закупке необходимых материалов (комплектующие изделия, сырье), необходимых для создания и вывода на орбиту в 2025 году 66 космических аппаратов из общего состава спутниковой группировки в 288 космических аппаратов, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

ООО "Бюро 1440" (прежде - "Мегафон 1440") - российская частная космическая компания, основанная в ноябре 2020 года. Компания намерена создать коммерческий сервис низкоорбитального спутникового ШПД с глобальным покрытием.

Запустить сервис в коммерческую эксплуатацию "Бюро 1440" планирует в 2027 году. С 2025 года планируется запускать на орбиту по 10-12 ракет в год, каждая из которых вмещает около 15 спутников, сообщала ранее компания. В планах "Бюро 1440" - к 2035 году создать и запустить на орбиту более 900 низкоорбитальных собственных спутников.

Компания уже запустила 6 спутников в рамках двух экспериментальных миссий в июне 2023 года и в мае 2024 года. Кроме того, в мае компания завершила первую серию тестов лазерной межспутниковой связи собственной разработки.

ИКС Холдинг Бюро 1440 Мегафон 1440
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