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Американские сенаторы обсудили изменения в законопроект о санкциях против РФ

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Восемь американских сенаторов из двух партий встретились в понедельник вечером, чтобы доработать законопроект о санкциях против России на случай возможного вторжения на Украину, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

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Согласно им, переговоры между четырьмя демократами и четырьмя республиканцами идут вокруг законопроекта председателя комитета сената по международным отношениям Боба Менендеса. Республиканцы, выступающие против нынешней редакции законопроекта, вынудили Менендеса пересмотреть текст, чтобы он мог набрать необходимые 10 голосов сенаторов-республиканцев.

Среди рассматриваемых изменений - предоставление Украине большей помощи в области безопасности и борьбе с пропагандой, а также наделение президента США Джо Байдена полномочиями по немедленным санкциям.

Обновленный законопроект также даст президенту возможность отказаться от санкций, если ситуация потребует ослабления напряженности.

Один из источников уточнил в беседе с изданием, что ничего конкретно согласовано не было. Переговоры, подчеркнул он, все еще находятся на очень ранней стадии. Но цель в том, чтобы к концу недели Менендес и сенаторы Джим Риш, Роб Портман, Жанна Шахин, Крис Мерфи, Джон Корнин, Линдси Грэм и Бен Кардин пришли к соглашению по версии, которую могут поддержать обе стороны в сенате.

Ранее демократы, у которых большинство в сенате, во главе с Менендесом подготовили и представили законопроект, предусматривающий санкции против России в случае ее нападения на Украину. В него входят персональные санкции против первых лиц государства и высокопоставленных военных, а также меры против российских банков и госдолга, санкции против владельцев сырьевых компаний и газопровода "Северный поток 2".

США Россия Украина

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