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Глава МИД РФ счел, что грозящий России санкциями Запад находится в "военном угаре"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Санкционные угрозы в адрес России свидетельствуют о том, что Запад находится в "военном угаре", Москва готова к любому развитию событий и надежнейшим образом обеспечит свою безопасность, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы видим, что наши западные коллеги находятся, без преувеличения, в каком-то таком военном угаре, только об этом и говорят - накажем, вы нападете, мы накажем и спасем и Украину", - сказал Лавров журналистам в Госдуме.

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Министр отметил, что Запад формулирует свою позицию по текущей ситуации "в истеричных выражениях".

"Мы готовы к любому развитию событий. Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас и всегда те, кто это делал, получал по заслугам", - заявил глава МИД РФ.

При этом Лавров отказался "спекулировать насчет того, что выкинут наши западные партнеры, которые явно находятся в такой прострации, я бы сказал и, судя по всему, не очень знают, как им дальше вылезать из тупика, в который они сами себя загнали".

Министр подчеркнул: "Мы готовы надежнейшим образом защитить интересы нашей страны, ее безопасность и безопасность наших граждан".

МИД РФ Сергей Лавров Украина

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