Крупнейшие пивовары предупредили о коллапсе из-за спешки с маркировкой

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Введение в России обязательной маркировки пива с сентября 2022 года может привести к коллапсу на рынке, считают в Ассоциации производителей пива (АПП), которая объединяет трех крупнейших игроков российского рынка - AB InBev Efes, Carlsberg Group ("Балтика") и Heineken.

Исполнительный директор АПП Вячеслав Мамонтов в интервью "Интерфаксу" назвал предложенные Минпромторгом сроки "нереалистичными".

Он напомнил, что члены ассоциации участвуют в эксперименте с маркировкой, и убеждены, что "девяти месяцев для внедрения системы маркировки для кег и года для всей остальной продукции явно недостаточно".

Если маркировку внедрят с 1 сентября, уже с этого дня могут начаться сбои в поставках разливного пива в точки общепита, а в конце года эта ситуация может распространиться и на другие сегменты, прогнозирует ассоциация.

Для полноценного и безболезненного внедрения маркировки нужно намного больше года, считают в АПП.

Мамонтов напомнил, что еще не решен вопрос сосуществования двух параллельных систем - ЕГАИС и маркировки.

"Не менее важен и вопрос наличия технических решений для внедрения маркировки. В указанные сроки поставщики специализированного оборудования не смогут удовлетворить потребности российского рынка. Кроме того, пивоварам необходимо будет установить и протестировать новое оборудование, что может занять продолжительное время. Особенно стоит учесть фактор, что для маркировки отдельных видов упаковки, например, алюминиевых банок, пока нет подходящих технических решений", - отметил исполнительный директор АПП.

Также непонятен вопрос стоимости технических решений, которые отрасли предстоит закупить и внедрить. Реализация этого проекта может привести к существенному повышению себестоимости и, соответственно, к росту конечных цен на пиво, считает отраслевая ассоциация. На фоне сокращения покупательной способности населения это может быть негативно воспринято потребителями и приведет к росту нелегального рынка, считают в АПП.

Минпромторг предложил ввести с 1 сентября 2022 года обязательную маркировку пива в специализированной упаковке (не предназначенной для реализации конечному потребителю), а с 1 декабря 2022 года - для остальных видов пива и слабоалкогольной продукции. Также с 1 сентября 2022 года предложено запустить обязательную маркировку при выводе из оборота (продаже) пива в специализированной упаковке (для пива в потребительской упаковке - с 1 июня 2023 года).