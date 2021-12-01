В России стала обязательной маркировка минеральной воды

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Обязательная цифровая маркировка минеральной воды стартовала в РФ с 1 декабря. Однако ряд вопросов этого нововведения остаются открытыми, отмечают эксперты рынка. В Минпромторге фиксируют "тревожные сигналы" для будущих этапов маркировки.

Как сообщает ЦРПТ (оператор маркировки), регистрацию и учет продукции в государственной системе "Честный знак" прошли 900 производителей и 130 импортеров, которые обеспечивают 95% общего объема рынка.

Как заявил операционный директор компании "Холдинг Аква" (производитель воды "Ессентуки") Сергей Ермоленко (его слова приводит пресс-служба ЦРПТ), все производственные площадки подготовлены к маркировке в срок, линии оснащены маркираторами. Для нанесения цифровых кодов выбрано наиболее опробованное решение: принтер-аппликатор печатает код на самоклеющийся стикер и наносит его на винтовой колпачок, уточнил он.

Под маркировку подпадает и импортная продукция. Компания "Атлантик Група", производитель минеральной воды Donat, приняла решение маркировать продукцию на заводе в Словении. "В системе маркировки компания выполняет роль производителя, импортера и оптовика. Мы приняли решение о самостоятельной маркировке на производственной линии с полной агрегацией", - сообщил IT-аналитик "Атлантик Брендс" (дочерняя компания "Атлантик Група") Николай Тополов, которого также цитирует пресс-служба ЦРПТ.

Как заявил "Интерфаксу" президент Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Максим Новиков, вовлечение производителей воды в этот проект продолжается, идет также активная работа по решению текущих технических задач и подбору интеграторов.

"Вместе с тем производители фиксируют, что на текущий момент отсутствует решение для нанесения цифровой маркировки на алюминиевую банку, этот вопрос требует дополнительной проработки, - сказал он. - С учетом этого, а также необходимости корректной настройки оборудования на всех предприятиях важно обеспечить наиболее плавное внедрение маркировки, без негативных последствий для бизнеса".

Сославшись на данные EY, Новиков сообщил, что рост цен на упакованную воду с внедрением цифровой маркировки может составить 6-7%, однако итоговое колебание цен будет зависеть и от других факторов.

"Союз считает, что компаниям сейчас нужно активно подключаться к проекту маркировки: искать подходящего интегратора и оптимальное технологическое решение, а также использовать дополнительные инструменты снижения финансовой нагрузки. Отдельный вопрос - это различные виды субсидирования производителей, он остается открытым", - сказал Новиков.

В Минпромторге также отмечают нерешенные вопросы в процессе маркировки воды и вялую подготовку к ее второму этапу.

"По нашим оценкам, и, думаю, Минсельхоз солидарен, по воде не такими темпами идет внедрение (маркировки - ИФ), как бы нам хотелось, - заявила на заседании комитета по агропродовольственной политике Совета Федерации директор департамента системы маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Екатерина Приезжева. - Есть норма в постановлении правительства, которая позволяет производителям продукцию, произведенную до 1 декабря или до 1 марта, реализовывать без маркировки после этой даты. И многие, опираясь на эту норму, вяло готовятся, оснащаются. Это тревожный сигнал".

Напомнив, что основная часть упакованной воды начинает маркироваться с 1 марта 2022 года, она предупредила производителей о необходимости более активно готовиться к этому: "Осталось три месяца, это очень мало, потому что срок поставки оборудования в последнее время составляет 65 рабочих дней. С учетом предновогодних и новогодних праздники заключенные договоры на поставку у всех производителей и импортеров воды должны быть уже завтра".

О том, что проблемы с поставкой оборудования возможны, заявил на заседании и замдиректора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Владимир Скворцов. Исходя из практики подготовки к маркировке молочной продукции, он сообщил, что из-за коронавирусных ограничений был дефицит электронных компонентов, которые поставляются из-за рубежа, ввоз оборудования задерживался. В этой ситуации важно заказать его заранее.

После двух этапов введения маркировки воды (с 1 декабря 2021 года и с 1 марта 2022 года) с 1 сентября 2022 года станет обязательной передача сведений в систему маркировки о розничной реализации маркированной воды

ЦРПТ - совместный проект USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%). Доходная часть финансовой модели ГЧП формируется за счет взимания платы за формирование кода маркировки и услугу прослеживания - 50 копеек за код (без учета НДС).