Объем товарных интервенций на рынке зерна РФ составит 1 млн тонн

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ планирует продать 1 млн тонн зерна из запасов государственного интервенционного фонда. Об этом сообщает ведомство по итогам заседания оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием, которое провел глава ведомства Дмитрий Патрушев.

"Министерство начало подготовку к проведению товарных интервенций в объеме 1 млн тонн", - говорится в сообщении.

Ведомство также напомнило, что предложено ввести квоту в размере 7 млн тонн (с 1 апреля по 30 июня) на экспорт зерна.

"В настоящее время, по словам Дмитрия Патрушева, ситуация с обеспечением социально значимой продукцией и с ценами не вызывает опасений", - подчеркивается в сообщении. Принимаемые меры "позволят гарантированно обеспечить необходимый объем зерна на пищевые и кормовые цели, снизить цены на зерно, а также не допустить скачка потребительских цен на продовольственные товары", убежден Минсельхоз.

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