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США призвали Пекин убедить Москву выбрать путь дипломатии в ситуации вокруг Украины

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - США призвали Китай оказать влияние на Россию с тем, чтобы Москва выбрала путь дипломатии для урегулирования напряженности на границе с Украиной, заявила в четверг в ходе брифинга в Госдепе заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.

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"Наше послание Пекину было четким: мы призываем Пекин использовать свое влияние на Москву, чтобы призвать (Россию - ИФ) к дипломатии", - сказала она, говоря о разговоре, который провели ранее на этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД КНР Ван И.

"Потому что если на Украине будет конфликт, то это не принесет ничего хорошего для Китая, будут значительные последствия для мировой экономики, для энергетического сектора", - добавила она.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел КНР Ван И разъяснил китайскому коллеге глобальные риски для безопасности и экономики в случае вторжения России на Украину.

США Россия Китай Виктория Нуланд

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