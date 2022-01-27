Nexters купит 100% издателя игр Cubic Games за $70 млн

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Разработчик игр Nexters Inc. объявил о трех первых сделках в статусе публичной компании, инвестиции превысят $100 млн.

Компания намерена приобрести 100% издателя игр Cubic Games (основное юрлицо Gracevale Ltd) за $70 млн. Сделка будет профинансирована с помощью балансовой подушки и допэмиссии Nexters.

Еще компания договорилась о приобретении 48,8% MX Capital Limited, работающей под брендом RJ Games. Изначальная стоимость сделки составит $15 млн, дальнейшее вознаграждение будет зависеть от достижения ряда показателей компании. В рамках этой сделки Nexters заключил с другими акционерами MX Capital кол- и пут- опционы, в рамках которых сможет консолидировать актив в первой половине 2024 года. Сделка также предусматривает предоставление кредита на сумму до $46 млн, обеспеченный залогом акций MX Capital.

Наконец, Nexters договорилась о покупке 49,5% Castcrown Limited (бренд разработчика игр Royal Ark) за $4,95 млн. Так же, как и в случае с акционерами MX Capital, Nexters заключила кол- и пут- опционы на приобретение 100% Royal Ark. Последний опцион необходимо реализовать до 1 октября 2026 года. Помимо этого, публичный разработчик игр предоставит компании конвертируемый заем на сумму до $16 млн.

Все сделки планируется закрыть в I квартале 2022 года.

Nexters начал торговаться на Nasdaq 27 августа, компания стала публичной в результате закрытия сделки по слиянию со SPAC Ивана Таврина Kismet Acquisition One.