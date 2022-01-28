Wildberries в 2021 году увеличил оборот почти вдвое

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries по итогам 2021 года увеличил оборот (GMV) на 93%, до 844 млрд рублей с НДС (оборот от продаж товаров и услуг, с учетом возвратов).

В IV квартале продажи обновили исторический максимум, достигнутый в III квартале, и составили 304,8 млрд рублей, что на 101% больше, чем в IV квартале 2020 года, говорится в сообщении компании.

По прогнозу Wildberries, прибыль до налогообложения по итогам 2021 года составит около 18 млрд рублей (ранее ритейлер не раскрывал показатели прибыли). Прибыль будет инвестирована в дальнейшее развитие компании: строительство новых логистических комплексов, повышение качества сервиса и расширение ассортимента.

По итогам прошлого года число заказов на Wildberries выросло в 2,5 раза (на 146%), до 808,6 млн. Пик заказов пришелся на декабрь - около 3,5 млн ежедневно.

Наибольшие объемы продаж пришлись на категории одежды, обуви и аксессуаров (336,5 млрд рублей, рост на 55%), детских товаров (115,7 млрд рублей, +63%), товаров для дома и дачи (114,6 млрд рублей, +111%), бытовой техники и электроники (76,4 млрд рублей, +64%), косметики и парфюмерии (71,5 млрд рублей, +90%).

Самые высокие темпы роста продемонстрировали категории ювелирной бижутерии (+304%), крупной бытовой техники (+260%), товаров для отдыха и кемпинга (+228%) и автоаксессуаров (+222%).

В 2021 году покупатели приобрели на Wildberries более 1 млрд товаров, что на 81% больше, чем в 2020 году.

За год покупательская аудитория площадки достигла 113 млн пользователей (MAU).

Основными направлениями работы Wildberries в прошлом году стали развитие онлайн-платформы для предпринимателей, цифровизация бизнес-процессов и улучшение сервисов, а также выход на новые рынки.

"Wildberries продолжил трансформацию из онлайн-ритейлера в онлайн-платформу, объединяющую российских предпринимателей для продаж товаров и оказания услуг", - отмечается в сообщении. На площадку вышли более 410 тыс. новых предпринимателей. К началу 2022 года на Wildberries было зарегистрировано свыше 500 тыс. предпринимателей и компаний, более 80% из них - из сектора малого бизнеса и самозанятые.

Запуск по модели продаж маркетплейса со складов предпринимателей и доставки товаров силами продавцов позволили оптимизировать затраты партнеров на логистику и комиссию, расширить их предложение на Wildberries. Также ритейлер запустил программу субсидирования партнеров для открытия новых и брендирования действующих пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

В 2021 году компания построила 350 тыс. кв.м новых складских площадей, их общая площадь превысила 720 тыс. кв.м.

В прошлом году компания вышла на рынки 11 стран: США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Молдавии, Литвы, Латвии, Турции и Эстонии. География работы онлайн-ритейлера охватывает 19 стран.

Также Wildberries усилил IT-команду - количество разработчиков за 2021 год выросло с 530 до 700. В планах компании - дальнейшее развитие внутренних проектов, поэтому в 2022 году она открыла еще 160 вакансий. Основной фокус IT направлен на разработку собственного ПО и технологических решений. В частности, в сфере fintech это интеграция новых платежных систем, разработка ПО для платежных транзакций. Также ритейлер развивает концепцию mobile first: доля мобильного трафика составляет уже около 90%, поэтому IT-команды работают над новыми и действующими мобильными приложениями и мобильным сайтом для пользователей.

В 2022 году Wildberries продолжит работать над проектами для улучшения пользовательского опыта, в том числе проектами по дальнейшему снижению "бюрократической нагрузки" на предпринимателей (например, автоматизация налоговой отчетности, "безбумажные" перевозки и др.).