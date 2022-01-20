Дочерний банк Wildberries начал предлагать покупателям предоплаченные карты

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Дочерний банк Wildberries начал выдавать покупателям предоплаченные банковские карты, сообщается на сайте крупнейшего в России онлайн-ритейлера.

Wildberries, как и его конкуренты в сегменте онлайн-торговли - Ozon и "Яндекс", вышел на банковский рынок, купив небольшой региональный банк.

Основной владелец и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук в феврале прошлого года стала акционером банка "Стандарт-кредит", сейчас он переименован в Вайлдберриз банк. Бакальчук объясняла, что сделка нужна для сокращения расходов интернет-ритейлера.

"У нас два основных принципа развития: предоставить самый лучший сервис пользователем площадки и сделать бизнес-процессы максимально эффективными. Потому что у нас никогда не было и нет никаких инвесторов, и нам приходится быть все время прибыльными. Покупка банка - это просто два в одном, потому что это поможет улучшить сервис для клиентов и поставщиков и сэкономить приличное количество денег. Потому что всю прибыль мы стараемся вложить в свое развитие и в развитие наших партнеров", - говорила она в декабре прошлого года на пленарной сессии организованного Центробанком финтех-форума Finopolis.

"Одна из основных затрат - банковские услуги, в частности, эквайринг, поэтому мы думаем, что наш шаг на финансовое поле поможет высвободить еще определенное количество денег", - отмечала Бакальчук.

Банк на сайте Wildberries начал предлагать бесплатную виртуальную карту WB Card, которая даст клиенту дополнительную скидку 2% при оплате товаров (такую же скидку ритейлер предоставлял с августа по октябрь прошлого года при оплате картами платежной системы "Мир", Системы быстрых платежей и SberPay).

Как следует из информации на сайте банка, максимальный баланс электронного кошелька составит 60 тыс. рублей, лимит на пополнение через Систему быстрых платежей (СБП) - не более 60 тыс. рублей за одну операцию, пополнение карты с использованием системы koronapay - 40 тыс. рублей в течение 30 календарных дней. Общий лимит на все расходные операции составит 200 тыс. рублей в месяц.

Wildberries - крупнейший в России онлайн-ритейлер. По итогам января-сентября 2021 года оборот площадки увеличился на 89%, до 538,9 млрд рублей.

Еще один маркетплейс - Ozon - запустил платежный инструмент "Ozon счет" в начале декабря 2021 года. Этот инструмент стал первым в системе финансовых продуктов Ozon банка после его интеграции в инфраструктуру маркетплейса. Покупатели могут получить кешбэк от 4% до 8% при оплате с "Ozon счета" по более чем 10 млн товаров, 1% - по остальным товарам. Повышенный кешбэк до 30% доступен по акциям и спецпредложениям. Открытие "Ozon счета", его обслуживание, а также пополнение и переводы - бесплатные, отмечал ранее маркетплейс. Пополнить счет можно по номеру телефона с помощью СБП.

Яндекс банк может выдать первый кредит в 2022 году, говорил в интервью РБК глава "Яндекса" Тигран Худавердян. Банк будет поддерживать транзакционные сервисы ИТ-холдинга и выдавать продукты для тех, кто сейчас ограничен в их получении, например, самозанятым водителям такси и курьерам.