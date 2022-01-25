Wildberries отметил рост спроса на ноутбуки и компьютеры в январе из-за "удаленки"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Крупнейший в РФ онлайн-ритейлер Wildberries отметил рост спроса на компьютеры и ноутбуки из-за перехода потребителей на дистанционную работу на фоне роста заболеваемости COVID-19.

С 1 по 23 января количество заказов ноутбуков и компьютеров на Wildberries в России увеличилось на 175% год к году, мониторов - на 337%.

"В аналитической службе Wildberries связывают всплеск спроса с новой волной роста популярности дистанционной работы: россияне активно обновляют компьютеры, ноутбуки, а также необходимые аксессуары", - говорится в сообщении компании.

Также выросла популярность сопутствующей техники: блоков питания (+318%), картридеров (+214%), подставок для ноутбуков (+123%), мышей и клавиатур (+40%).

Аналитики Wildberries также отметили, что из-за дефицита техники и электроники спрос на нее растет и среди зарубежных покупателей, которые заказывают ее из России. За первые три недели 2022 года они заказали с доставкой из РФ на 95% больше различной техники, чем годом ранее. Больше всего заказов пришлось на смартфоны, бытовую технику, телевизоры и аудиотехнику, самыми активными покупателями стали жители Израиля, Латвии и Эстонии.

В Wildberries ожидают, что спрос на технику и электронику продолжит расти благодаря повышению популярности дистанционного режима работы, а также проведению распродажи "Киберпонедельник".

Wildberries - крупнейший в России онлайн-ритейлер. Кроме РФ компания работает на рынках еще 18 стран. По итогам января-сентября 2021 года оборот площадки увеличился на 89%, до 538,9 млрд рублей (данных по итогам 2021 года пока нет).