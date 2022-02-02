Wildberries направит 5 млрд рублей на поощрение продавцов с быстрой доставкой

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Онлайн-ритейлер Wildberries сообщил, что направит 5 млрд рублей на субсидирование торговой комиссии за быструю доставку.

Компания снизит свою торговую комиссию для продавцов, которые доставят товары быстрее нормативных сроков. Комиссия будет уменьшаться на 0,1 п.п. за каждый сэкономленный час, который пройдет с момента заказа товара на маркетплейсе до его поступления на склад, объяснил ритейлер. Соответственно, чем быстрее предприниматели привезут товар в логистический центр, тем ниже будет комиссия, а ее минимальный размер будет начинаться с 3%, говорится в сообщении.

Новая модель будет действовать при продаже товара со склада продавца. Под программу субсидий подпадают все категории товаров, в том числе продукты питания, детские товары, электроника и бытовая техника, товары для здоровья, одежда и обувь и др.

По оценке компании, новая программа субсидирования позволит сократить сроки доставки товаров до покупателей примерно в два раза. Кроме того, предприниматели получат возможность дополнительно оптимизировать логистические расходы, перейдя на схему продаж с их складов, отметил ритейлер.

"Дистанционный режим работы возвращается - таким образом, все больше россиян будут в ближайшее время работать из дома. В этой связи мы считаем необходимым поддержать как покупателей - ускорить сроки доставки заказов, так и предпринимателей - предоставить вознаграждение за более быструю логистику товаров", - сообщили в пресс-службе Wildberries.

Wildberries - крупнейший в России онлайн-ритейлер. Оборот компании по итогам 2021 года вырос на 93%, до 844 млрд рублей с НДС.